Le Huawei Mate 50 Pro serait équipe du processeur Snapdragon 898 4G

Une fois de plus, parce que les États-Unis empêchent les fonderies utilisant la technologie américaine d’expédier des puces de pointe à Huawei, la variante des puces Snapdragon 898 utilisée dans le Mate 50 et le Mate 50 Pro ne prendra pas en charge la 5G . Et pour collaborer à cela, Digital Chat Station note que si la version du Snapdragon 898 qui supporte la 5G porte le numéro de modèle SM8450, le numéro de modèle utilisé par Huawei pour les tests avec le Mate 50 Pro est SM8425.

Il ne reste plus que les smartphones les plus avancés technologiquement de Huawei de l’année, la série phare Mate 50 . Normalement commercialisée au cours du quatrième trimestre d’une année, la gamme Mate 50 devrait sortir l’année prochaine, bien que des rumeurs aient fait état d’une annonce le mois prochain. L’informateur Digital Chat Station a diffusé un message sur Weibo indiquant que Huawei teste la puce phare de nouvelle génération de Qualcomm, le SoC Snapdragon 898, pour un smartphone qui sera probablement le Mate 50 Pro .

Comme l’a souligné l’actuel président de Huawei, Guo Ping, au début du mois, « à l’heure actuelle, la plus grande difficulté pour nous est l’activité de téléphonie mobile. Comme nous le savons tous, les puces pour les smartphones nécessitent une technologie avancée, car elles sont petites et consomment peu d’énergie. Huawei peut concevoir sa propre puce, mais personne ne peut la fabriquer pour nous. C’est là que nous sommes bloqués ».

La baisse des stocks de puces de Huawei et la pénurie mondiale de puces ont entraîné des retards importants pour le fabricant. Au lieu de faire décoller sa série phare P50 axée sur la photographie en début d’année comme elle le faisait traditionnellement, les Huawei P50 et P50 Pro n’ont pas été dévoilés avant juillet.