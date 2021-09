TikTok atteint le seuil d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels

by

TikTok vient de franchir l’une des étapes les plus prestigieuses de l’industrie technologique, notamment en ce qui concerne les médias sociaux. TikTok a déclaré ce lundi 27 septembre 2021 avoir dépassé le milliard d’utilisateurs mensuels actifs dans le monde entier !

C’est un chiffre remarquable pour une plateforme lancée en août 2018 qui a été scrutée par des gouvernements — dont les États-Unis — inquiets des pratiques de collecte de données de sa société mère, ByteDance, basée à Pékin. En outre, il est rare qu’une plateforme n’appartenant ni à Google ni à Facebook puisse revendiquer une audience de cette taille. La popularité croissante de l’application de vidéos courtes a été d’autant plus saturée que les gens ont passé plus de temps sur leur smartphone pendant la pandémie.

En effet, la popularité de TikTok a grimpé en flèche pendant la pandémie, devenant l’application la plus téléchargée au monde au premier trimestre 2020, avec quelque 315 millions de téléchargements pour ce seul trimestre, selon la société d’analyse d’applications SensorTower.

De plus, elle a également bénéficié de la croissance de l’ensemble du secteur des créateurs. De plus en plus de personnes cherchent à gagner leur vie en publiant simplement du contenu sur différents réseaux sociaux. TikTok est surtout connu pour ses défis viraux, ces derniers étant même republiés sur d’autres plateformes de réseaux sociaux.

TikTok, propriété de la Chine

ByteDance aurait vu ses revenus de 2020 plus que doubler par rapport à l’année précédente, pour atteindre 34,3 milliards de dollars. Depuis son lancement jusqu’à aujourd’hui, SensorTower indique que les installations de TikTok ont atteint 3,2 milliards, ce qui inclut les informations de Douyin, la version chinoise de l’application. Les utilisateurs moyens mensuels de TikTok en août ont augmenté de 25 % par rapport à août 2020. En juin de cette année, ByteDance était valorisée à 425 milliards de dollars.

Et d’autres apps, cherchant à dupliquer l’énorme succès de TikTok, ont créé leurs propres produits vidéo de courte durée. Instagram, propriété de Facebook, a lancé Reels en août dernier, Snapchat a introduit son clone de TikTok nommé Spotlight en novembre, et même le géant de la vidéo YouTube s’est lancé dans le jeu des vidéos courtes en lançant YouTube Shorts aux États-Unis au début de cette année. Mais, TikTok a continué à se développer ; un rapport publié au début du mois a révélé que les utilisateurs de TikTok passent plus de temps à regarder son contenu que les utilisateurs de YouTube.

Lundi, la directrice des opérations de TikTok, Vanessa Pappas, a remercié les utilisateurs dans une vidéo sur TikTok pour avoir « fait de TikTok un endroit vraiment spécial ».