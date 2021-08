TikTok détrône Facebook pour devenir l’application la plus téléchargée au monde

Aujourd’hui, bien que TikTok soit une application populaire, notamment parmi la population de la génération Z, la plateforme vidéo a fait face à plusieurs critiques concernant sa sécurité et ses liens avec le gouvernement chinois. En fait, ses politiques de collecte de données et de sécurité ont mis la plateforme dans de vilaines controverses au cours des dernières années.

À l’heure actuelle, TikTok est confortablement installée au-dessus de Facebook, WhatsApp et Instagram, qui occupent respectivement les deuxième, troisième et quatrième places. C’est la première fois que TikTok atteint cette barre depuis son lancement par ByteDance en 2017.

Le rapport provient de NikkeiAsia qui a classé TikTok à la position numéro un en termes de nombre de téléchargements. L’année dernière, la plateforme de vidéos courtes occupait la quatrième place. Cependant, la pandémie provoquée par le coronavirus a attiré divers artistes et influenceurs sur TikTok pour diffuser du contenu à leurs fans démunis. Cela a conduit la populaire application à devenir l’application la plus téléchargée au monde.

La populaire plateforme de vidéos courtes TikTok est désormais devenue l’application mobile la plus téléchargée au monde, dépassant des applications comme Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger . Selon un récent rapport, l’application chinoise de vidéos courtes est arrivée en tête du classement, car elle a recueilli le plus grand nombre de téléchargements tout au long de l’année 2020.