L’Apple Watch Series 8 pourrait être la smartwatch avec les bords plats largement discutée

Peu importe la fiabilité ou le nombre des sources, les fuites restent des informations non officielles qui ne peuvent être confirmées avant l’annonce officielle d’un produit. Cela n’aurait pas pu être plus clair qu’avec l’Apple Watch Series 7 qui s’est avérée ne pas ressembler à ce que presque toutes les rumeurs et fuites suggéraient. À part l’écran plus grand, elle ressemblait à toutes les autres Apple Watch du passé.

En effet, Apple a pris tout le monde par surprise cette année en annonçant la nouvelle Apple Watch Series 7, pourtant cette fois-ci, la chose à laquelle personne ne s’attendait était le même vieux design utilisé sur la smartwatch. Des personnes proches des sources du géant à la pomme croquée ont déclaré à plusieurs reprises que la nouvelle Apple Watch Series 7 serait livrée avec une refonte majeure, car Apple voulait abandonner les bords incurvés et opter plutôt pour des côtés plats inspirés de ceux disponibles sur l’iPhone 12.

Alors que les premiers retours sur ce design étaient mitigés, on pensait que Apple était très attaché à cette nouvelle approche, malgré certains défis de production rencontrés par les fournisseurs spécifiquement à cause de ce design.

L’entreprise a toutefois fini par ne pas opter pour cette refonte majeure de l’Apple Watch, s’en tenant aux bords incurvés pour au moins une année supplémentaire.

Et selon Mark Gurman de Bloomberg, il est toujours probable qu’Apple mette ce nouveau design sur le marché, très probablement l’année prochaine. Autrement dit, l’Apple Watch Series 8 pourrait se vanter de ces bords plats.

Les bords plats pourraient arriver en 2022

Bien sûr, il est trop tôt pour dire que cela se produit effectivement, mais d’un autre côté, une telle possibilité semble suggérer qu’Apple s’en tenant aux bords incurvés sur l’Apple Watch Series 7 était plus ou moins une décision de dernière minute.

Les personnes ayant connaissance des faits ont déclaré que l’Apple Watch Series 7 n’utilise pas les bords plats spécifiquement en raison des défis de production mentionnés précédemment, car Apple n’a pas réussi à travailler avec les fournisseurs assez rapidement pour garantir l’inventaire nécessaire pour le lancement.

Ainsi, comme plan de secours, Apple a renoncé à la refonte, choisissant plutôt de conserver les bords incurvés pour une année supplémentaire. Par conséquent, les côtés plats pourraient toujours être lancés tôt ou tard, peut-être en 2022, d’autant plus que d’autres nouvelles fonctionnalités sont attendues sur la smartwatch.

D’autres nouveautés

L’année prochaine aura également quelque chose pour ceux qui ont été déçus par l’absence de nouveaux AirPods lors de l’événement des derniers jours. Ceux-ci pourraient toutefois être éclipsés par les débuts du casque de réalité mixte d’Apple, ou du moins de sa version pour développeurs.