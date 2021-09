Apple affirme que son taux de rafraîchissement 120 Hz fonctionne avec toutes les applications tierces

Sur la base de rapports d’utilisateurs, nous avons entendu que l’écran ProMotion à 120 Hz de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max n’était pas disponible avec les animations d’applications tierces qui se rafraîchissent à la fréquence traditionnelle de 60 Hz. Alors, que se passe-t-il ? Apple a-t-elle trop promis et pas assez tenu ses promesses ?

La réponse est venue d’Apple. La société a déclaré à AppleInsider que l’écran ProMotion 120 Hz de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max fonctionnera sur toutes les applications tierces, mais que les développeurs devront ajouter une entrée plist pour que leurs applications fonctionnent avec le taux de rafraîchissement plus rapide.

Apple précise que le code est nécessaire pour que le logiciel puisse déterminer quelles applications peuvent utiliser le taux de rafraîchissement plus élevé et celles qui ne le peuvent pas, permettant ainsi à Apple d’économiser la batterie sur ses nouveaux smartphones.

Un plist est un fichier utilisé par les apps iOS qui permet à l’app de déterminer la langue à afficher, l’icône utilisée et d’autres données de configuration importantes. Apple prévoit de remettre aux développeurs des documents expliquant ce qu’ils doivent faire pour que leurs applications aient pleinement accès à l’écran ProMotion à 120 Hz.

Alors que les rumeurs concernant l’inclusion de l’écran ProMotion circulaient depuis un certain temps, Apple n’a rendu la nouvelle officielle que la semaine dernière. Par conséquent, les développeurs n’ont pas eu suffisamment de temps pour préparer leurs applications au passage à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Jusqu’à présent, les développeurs ne savaient pas qu’ils devaient ajouter une entrée plist pour leurs applications.

Le framework graphique Core Animation

Apple a également découvert un bug affectant les animations créées avec le framework graphique Core Animation. Bien qu’il ne soit pas certain que le problème soit lié aux taux de rafraîchissement plus rapides jusqu’à ce qu’Apple publie un correctif pour le problème, certaines animations créées à l’aide de Core Animation seront forcées de se rafraîchir à 60 Hz.

Bien que le taux de rafraîchissement de 120 Hz soit un gros consommateur de batterie, Apple a rendu le taux de rafraîchissement variable en ajoutant un fond de panier LTPO. Ainsi, le taux de rafraîchissement d’u iPhone 13 Pro peut baisser si le contenu de l’écran est statique et ne bénéficiera pas d’un taux de rafraîchissement plus rapide. Les e-mails et les textes sont de bons exemples de contenus qui ne bénéficieront pas d’une mise à jour de l’écran 120 fois par seconde.

Attention à la batterie

Sur le site Web Core Animation d’Apple, la société indique aux développeurs que « les écrans ProMotion de l’iPhone 13 Pro, de l’iPhone 13 Pro Max et de l’iPad Pro sont capables de basculer de manière dynamique entre : des taux de rafraîchissement plus rapides jusqu’à 120 Hz, des taux de rafraîchissement plus lents jusqu’à 24 Hz ou 10 Hz. Cette bascule dynamique signifie que votre application peut présenter des animations fluides et transparentes et tirer parti des possibilités d’économie d’énergie. Il se peut que votre application soit déjà capable de tirer parti de ces nouveaux taux de rafraîchissement sans aucun changement ».

Bien qu’Apple ait augmenté la capacité des batteries de tous ses nouveaux smartphones 2021, le taux de rafraîchissement de 120 Hz et la connectivité 5G peuvent épuiser les batteries assez rapidement, ce qui a rendu l’utilisation du LTPO une évidence. D’ailleurs, pour ceux qui accusent la société d’utiliser les technologies des autres et de s’en vanter comme si elles venaient d’Apple elle-même, la société a bien développé le LTPO. Elle a été utilisée sur des smartphones produits par d’autres fabricants tels que Samsung et OnePlus.