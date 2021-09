Les tests de chute du Galaxy Z Fold 3 sont assez encourageants

by

Cela fait environ un mois que le Galaxy Z Fold 3 est arrivé dans les mains des consommateurs. Alors que les premiers tests ont été publiés, celui sur le BlogNT arrive, le dernier et meilleur smartphone pliable de Samsung a reçu des critiques mitigées, mais surtout positives. L’un des aspects de l’appareil que très peu de critiques osent tester est la durabilité de l’appareil, principalement en raison du prix de 1 799 euros qui lui est attaché.

Heureusement, il y en a quelques-uns qui se jettent à l’eau et tentent de confirmer ou d’infirmer les affirmations de Samsung concernant la durabilité du smartphone.

Les revendications de Samsung en matière de durabilité tournent autour de l’écran pliable 80 % plus résistant, de l’utilisation d’un verre Gorilla Glass Victus à l’extérieur et du cadre en aluminium Armor, censé être 10 % plus résistant que l’aluminium Series 7000.

Bien sûr, tout cela semble génial sur le papier, mais le vrai test est de savoir si l’onéreux smartphone survit aux chutes. Heureusement, PhoneBuff était prêt à prendre le parti de l’équipe et a fait tomber le Galaxy Z Fold 3 pas moins de dix fois pour le découvrir.

La bonne nouvelle, c’est que le Galaxy Z Fold 3 pliable a survécu à ces tests à couper le souffle, et qu’il est parfaitement fonctionnel, même avec du verre fissuré à l’extérieur et un très petit nombre de pixels morts à l’intérieur. L’écran principal intérieur a même survécu à une chute sur du béton d’une hauteur d’un mètre et sur de l’acier d’une hauteur de 1,5 mètre. Cela est dû en partie à la lèvre en aluminium légèrement surélevée autour de l’écran ainsi qu’à la protection d’écran préinstallée (qui ne doit pas être retirée).

L’écran en façade n’a pas survécu

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l’extérieur recouvert de verre, qui s’est fissuré après la première chute. L’écran du capot extérieur a tout de même fonctionné, mais vous devriez probablement protéger vos doigts des éclats de verre. Ces tests ne sont pas très flatteurs pour le Gorilla Glass Victus, mais, une fois encore, ces tests de chute sont impitoyables.

Tout au long des dix chutes, la charnière a continué à fonctionner sans problème.