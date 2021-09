La fuite des spécifications du Galaxy S22+ révèle presque tout

En l’absence de flagship « normal » prévu pour le reste de l’année, les fans de Samsung pourraient se tourner vers le Galaxy S22 de l’année prochaine pour leur prochaine mise à niveau.

Samsung propose traditionnellement trois modèles de Galaxy S chaque année, et l’année prochaine ne sera pas si différente. Cependant, ce qui pourrait être différent c’est la façon dont Samsung va présenter le Galaxy S22 parce que, d’après les récentes fuites, il semble faire un pas en avant et quelques pas en arrière, laissant penser que le géant sud-coréen pourrait une nouvelle fois nous décevoir.

On a déjà parlé de la batterie plus petite du Galaxy S22+, passant de 4 800 mAh sur le Galaxy S21+ à 4 500 mAh selon les rumeurs. Mais, ce ne sera pas le seul, parce que le Galaxy S22 de base aura également une batterie plus petite l’année prochaine, ou du moins c’est ce que les sources affirment. Il s’avère que cela pourrait être dû au fait que les deux smartphones deviennent également plus petits physiquement.

Le Galaxy S22 passerait de 6,2 pouces à 6,1 pouces, et il est maintenant question que le Galaxy S22+ fasse de même. LetsGoDigital n’est toujours pas convaincu, mais d’autres sources affirment que le modèle « Plus » aura un écran de 6,5 pouces, alors que son prédécesseur mesurait 6,7 pouces.

Cet écran n’aura pas de capteur sous le panneau (UPS) comme le Galaxy Z Fold 3, et s’en tiendra à une découpe Infinity-O. Malheureusement, il sera également équipé d’une caméra frontale de 10 mégapixels.

Un meilleur bloc caméra arrière

Les caméras à l’arrière seront améliorées, en commençant par le capteur principal ISOCElL GN5 de 50 mégapixels. Il y aura toujours une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels, mais le téléobjectif utilisera un capteur de 10 mégapixels. Bien que cela ressemble à un déclassement par rapport au modèle de l’année dernière, il aura au moins un zoom optique 3x au lieu d’un zoom hybride 3x seulement.

Samsung pourrait justifier les batteries des Galaxy S22 et Galaxy S22+ par des écrans et des tailles plus petits, mais cela risque de ne pas plaire aux consommateurs dans tous les cas. Les smartphones auront du matériel plus puissant à l’intérieur, et les demandes des utilisateurs vont également augmenter. Espérons que ces rumeurs soient un peu fausses, tout comme le design de l’Apple Watch Series 7, ou Samsung pourrait être confronté à une autre année difficile en ce qui concerne les ventes du Galaxy S.