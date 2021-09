HMD Global pourrait dévoiler une tablette Nokia le 6 octobre

Alors que nous continuons à nous rapprocher de ce qui pourrait être l’événement Microsoft Surface le plus excitant depuis longtemps, tout en attendant qu’Apple et Samsung programment le reste de leurs annonces de produits d’automne, une autre société vient de commencer à faire part d’un ajout intéressant à sa « famille » déjà étendue d’appareils intelligents.

Le teaser montre les premiers smartphones Nokia aux côtés de smartphones Android plus modernes qui ont porté la marque Nokia. Le dernier objet de la gamme est une boîte qui semble beaucoup plus grande que tout le reste. Le message sur Twitter dit simplement : « Notre famille continue de s’agrandir ».

Il s’agit de HMD Global, la société finlandaise qui s’occupe du marketing et de la distribution mondiale des smartphones Android de la marque Nokia. Mais ce n’est peut-être pas le point fort du mystérieux événement du 6 octobre, car la grande boîte photographiée à côté d’une série de smartphones actuels pourrait bien contenir une tablette.

Our family keeps growing.

Coming 6.10.21 pic.twitter.com/B55fUMWAOs — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 20, 2021

Il s’agit de la première tablette Nokia après la N1 de 2014, qui serait baptisée T20 et dont le prix devrait être très abordable. Bien sûr, cela signifie qu’il ne faut pas s’attendre à beaucoup en matière de puissance brute, de performances d’affichage ou d’optique de la Nokia T20 de 10,4 pouces environ, qui pourrait néanmoins se mesurer à la gamme Fire d’Amazon et au nouvel iPad « standard » d’Apple pour le titre de meilleure tablette à petit prix pour les fêtes de fin d’année.

Selon les rumeurs, la Nokia T20 arrivera avec un écran de 10,36 pouces, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ainsi qu’une version qui pourrait avoir un support sans fil 4G. Le prix de cette tablette au Royaume-Uni aurait été divulgué par un revendeur à 185 £ (~257 $) pour le modèle standard, et 202 £ (~280 $) pour la version 4 G.

Pas que des tablettes

Connaissant HMD, on peut se douter que cet événement annoncé environ trois semaines à l’avance soit entièrement consacré à un seul produit, en particulier une tablette Android d’entrée ou de milieu de gamme. En gardant cela à l’esprit, le smartphone Nokia G50 5G de milieu de gamme semble également garanti pour un lancement le 6 octobre, et il y a une chance que les smartphones G300 et X100 soient également prévus.

Malheureusement, les deux derniers noms sont encore entourés de secret, et bien que ces noms suggèrent des spécifications plus haut de gamme que celles du G50 et du X20, nous ne pouvons même plus oser rêver que le premier fleuron PureView post-9 de Nokia se matérialise enfin.