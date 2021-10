Le Surface Duo 2 de Microsoft ne sera pas livré avec un chargeur dans la boîte

Microsoft a officiellement annoncé le Surface Duo 2, et évidemment, le nouveau modèle est livré avec de nombreuses améliorations, y compris de meilleures caméras, un nouveau processeur, et bien plus encore. Mais, le Surface Duo 2 adopte également un changement que certains utilisateurs pourraient ne pas apprécier.

L’année dernière, Apple a lancé une tendance que beaucoup ont critiquée au début, mais que tout le monde a fini par utiliser également. Le géant technologique basé à Cupertino a abandonné le chargeur, en supprimant cet accessoire de la boîte des nouveaux iPhone.

En conséquence, tous ceux qui achètent un nouvel iPhone aujourd’hui n’obtiennent plus de chargeur, mais seulement un traditionnel câble, à peu près parce qu’Apple dit que quiconque achète son smartphone devrait déjà avoir un tel accessoire à la maison. Ceux qui ne l’ont pas, eh bien… ils doivent acheter un chargeur séparément d’Apple, et cela signifie évidemment quelques euros supplémentaires pour la société de Cupertino.

Le Surface Duo 2 semble suivre la même tendance, puisque Microsoft ne propose pas de chargeur dans la boîte de son nouveau smartphone Android.

Donc, si vous commandez un Duo 2, ce que vous trouverez dans la boîte est l’appareil lui-même, soit en Glacier et Noir Obsidienne, selon la couleur que vous commandez, un câble USB-C, le guide de démarrage rapide, le guide de garantie et de conformité, et un outil d’éjection SIM. Et c’est à peu près tout, alors attendez-vous à ce que la boîte soit assez petite dans l’ensemble.

À partir de 1 599 euros

Cependant, par rapport à un nouvel iPhone, l’absence de chargeur sur le Surface Duo 2 ne devrait pas être une lacune aussi importante, en particulier parce qu’il est livré avec un port USB-C en premier lieu. Mais si vous n’en possédez pas déjà un, vous devrez quand même dépenser quelques euros supplémentaires pour un chargeur.