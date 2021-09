Regardez la vidéo de prise en main officielle de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro

En début de semaine dernière, Apple a lancé la série d’iPhone 13 avec une encoche 20 % plus petite, un écran ProMotion, une puce A15 Bionic, et bien d’autres nouveautés. L’appareil est déjà en précommande à travers le monde et sera expédié à partir du 24 septembre. Comme l’année dernière, Apple a dû organiser une conférence de presse virtuelle pour annoncer les nouveaux appareils. La pandémie représente toujours un danger pour les événements en personne. Mais contrairement à l’année dernière, nous avons cette fois-ci une nouvelle expérience de prise en main de la nouvelle gamme d’iPhone.

Les premières impressions sur l’iPhone sont généralement publiées juste après l’événement, suivies par les tests complets la semaine suivante. Avec la gamme d’iPhone 13, les critiques complètes seront les premières expériences pratiques des médias. Mais si vous voulez une vidéo de prise en main de l’iPhone 13 qui explique les principales caractéristiques des nouveaux iPhone à l’aide d’appareils réels, Apple a ce qu’il vous faut.

En effet, avant que tout le monde n’en parle, et que les articles afflux de la presse et des YouTubers, et de n’importe quel fan d’Apple, si vous êtes intéressé par la vidéo de prise en main de ces nouveaux iPhone avant la fin de l’embargo sur l’iPhone 13 qui se termine le 21 septembre, Apple a partagé une vidéo officielle de visite guidée sur sa chaîne YouTube.

Apple a filmé la visite guidée de la série iPhone 13 dans son Apple Store Tower Theatre situé à Los Angeles, en Californie. Nous voyons l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max côte à côte, et Apple présente toutes les nouvelles options de couleur pour chaque modèle.

En outre, la vidéo présente principalement les nouveaux modèles d’iPhone et leurs capacités photographiques. La vidéo présente notamment les nouvelles fonctionnalités de la caméra, telles que le mode cinématique, les styles photographiques et la macrophotographie. Le mode Cinématique « vous permet d’ajouter automatiquement un effet de profondeur de champ et des transitions de mise au point dynamique », explique Apple avant de nous montrer comment tout cela fonctionne. Les modèles Pro et non Pro prendront tous deux en charge le mode Cinématique, mais les iPhone 13 Pro ont un avantage clé. Ils offriront des performances encore meilleures en basse lumière, selon Apple.

Une visite guidée officielle

Elle met également en évidence la résistance des nouveaux iPhone, et l’écran Super Retina XDR avec ProMotion. « Trouvez l’iPhone qui vous convient. Parcourons les nouveaux iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max en explorant les incroyables nouvelles fonctionnalités, tailles et couleurs disponibles. En apprenant à connaître les nouveaux modèles et les différences entre eux, vous pourrez décider lequel est le bon pour vous », a écrit Apple.

Vous pouvez regarder la vidéo de la visite guidée de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro ci-dessous :