Le Google Pixel Fold pourrait être lancé avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro

Les smartphones pliables semblent être la prochaine grande nouveauté du marché du mobile. Samsung a déjà trois générations de smartphones pliables, et d’autres, comme Microsoft, devraient bientôt annoncer leurs nouveaux appareils pliables. Une nouvelle rumeur suggère que la date de sortie du Pixel Fold pourrait être dans les derniers mois de l’année 2021, apportant le smartphone pliable peut-être comme une annonce surprise aux côtés du Pixel 6 que nous attendons pour le lancement en octobre.

Un tweet de David Naranjo, directeur principal de Display Supply Chain Consultants, énumère plusieurs appareils qui arriveront au 3e et au 4e trimestre de 2021 et qui, selon la rumeur, utiliseront des panneaux OLED LTPO de Samsung Display Company (SDC). La liste comprend l’iPhone 13 Pro qui vient d’être lancé et qui sortira au 3e trimestre, tandis que les Pixel 6 Pro et Pixel Fold sont attendus au quatrième trimestre.

With the announcement of iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max having a variable refresh rate up to 120Hz marks 20 models that are current and rumored that use LTPO OLED panels from SDC. pic.twitter.com/5wlbsl2HF1 — David Naranjo (@DSCCDave) September 16, 2021



Bien sûr, c’est la référence au Pixel Fold qui est excitante, surtout avec une fenêtre de sortie d’ici la fin de l’année. Le fait qu’il soit attendu à peu près en même temps que la gamme Pixel 6, dont nous prévoyons l’arrivée en octobre, suggère que le smartphone pliable de Google arrive beaucoup plus tôt que prévu.

Alors que nous entendons depuis un certain temps que le Pixel Fold pourrait être lancé en 2021, il n’a pas été clair quand le smartphone pliable serait lancé. Il y a eu suffisamment de rumeurs suggérant son existence pour que la question soit plutôt de savoir quand, et non pas si, nous verrons le smartphone.

Alors quel est l’argument pour le voir en 2021 ?

Un Pixel 6 pliable ?

La rumeur la plus récente compare les spécifications présumées du Pixel Fold avec le prochain Pixel 6, et le rapport suggère que le smartphone pliable pourrait juste être, eh bien, une version pliable du prochain flagship du géant de la technologie. Cela inclut le chipset interne Tensor ainsi qu’un modem et des caméras.

Néanmoins, malgré cette rumeur, nous pourrions voir le Pixel Fold arriver en 2022 : même si le smartphone pliable a été mentionné par son nom de code « Passport » dans une version bêta d’Android 12 aux côtés des noms de code associés au Pixel 6 et au Pixel 5a, nous pourrions finir par le voir arriver en 2022. Nous n’avons tout simplement pas entendu suffisamment d’informations sur le Pixel Fold pour le voir arriver sur les lignes de production — pas autant que ce que nous avons entendu sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Cela dit, peut-être que Google va encore teaser l’appareil lorsqu’elle dévoilera son prochain flagship, juste pour nous faire patienter jusqu’à sa révélation dans la nouvelle année.