Comment regarder et à quoi s’attendre de la keynote Apple : iPhone 13, Apple Watch 7 et AirPods 3

Apple se prépare à son événement California Streaming, qui aura lieu le mardi 14 septembre 2021 à 19 heures, heure française. La société devrait annoncer l’iPhone 13, ainsi que d’autres nouveautés matérielles.

Comment regarder l’événement iPhone 13 d’Apple ?

Regarder l’événement d’annonce de l’iPhone 13 est assez facile : il vous suffit de vous rendre sur la page des événements d’Apple et la diffusion se fera en direct sur cette page. Vous pouvez utiliser cette page Web pour regarder l’événement sur n’importe quel navigateur Web moderne (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, ou tout autre navigateur de votre choix). Cela s’applique à la fois à Windows et à Mac, de sorte que vous possédez certainement un appareil capable de regarder le grand événement Apple.

Un bouton permet d’ajouter l’événement à votre calendrier, ce qui vous permettra de vous souvenir facilement de sa date de diffusion.

Si vous préférez le regarder sur un iPhone, un iPad ou un appareil Android, vous pouvez télécharger l’application Apple TV et le regarder le 14 septembre à 19 heures (heure française).

Ce que nous attendons de l’iPhone 13 ?

Nous pouvons êtes certains qu’Apple annoncera l’iPhone 13 lors de l’événement. Le reste du matériel reste un peu plus incertain, mais le smartphone devrait être l’annonce principale.

Pour ce qui est de ce que l’iPhone 13 devrait apporter, les rumeurs indiquent que le nouveau smartphone à la pomme croquée sera doté d’une encoche plus petite et d’écrans à taux de rafraîchissement plus élevé. Il reste à voir si tous les modèles ou certains d’entre eux seront dotés d’écrans plus rapides, mais il faut espérer qu’Apple sera en mesure d’offrir un taux de rafraîchissement régulier à tous les appareils.

Un exemple de changement à venir sur le smartphone pourrait être un écran LTPO (oxyde polycristallin à basse température), qu’Apple utilise pour fournir des taux de rafraîchissement variables aux écrans de l’Apple Watch. Les rapports de Bloomberg indiquent que le smartphone ne recevra pas une refonte majeure, mais plutôt des changements itératifs qui seront agréables, mais qui ne réinventeront probablement pas la roue.

Les rumeurs concernant la technologie Always-on display ne manquent pas, il y a donc de fortes chances que l’iPhone 13 en soit équipé. En outre, Apple pourrait proposer de nouvelles couleurs et moins d’options de stockage, mais cela reste à voir.

La vidéo de teasing d’Apple pour l’événement montre un panoramique intéressant sur le ciel nocturne, ce qui pourrait être une allusion au fait que le smartphone recevra une sorte de capacité d’astrophotographie. Nous nous attendons également à de nombreuses autres améliorations de la caméra, mais les rumeurs sur les détails sont restées assez silencieuses.

Apple Watch et AirPods

Bien que nous nous attendions à ce que l’iPhone soit l’élément phare de l’événement, nous nous attendons également à ce que l’Apple Watch Series 7 fasse une apparition lors de l’événement. Selon un récent rapport, Apple pourrait remplacer les coins arrondis par des écrans et des bords plus plats sur l’Apple Watch 7, ce qui changerait complètement l’aspect et la sensation de la montre.

Selon les rumeurs, la Apple Watch Series 7 comprendrait un processeur plus rapide et des modèles plus grands de 41 mm et 45 mm (les précédents modèles de l’Apple Watch étaient disponibles en 40 mm et 44 mm). Une autre rumeur importante concernant l’Apple Watch Series 7 est qu’Apple pourrait lancer une version spéciale robuste conçue pour résister aux coups.

Certaines rumeurs suggèrent qu’Apple va sortir une nouvelle Watch SE cette année, bien qu’elle puisse ne pas venir avant 2022. Les nouveaux capteurs de santé de l’Apple Watch pour la glycémie et la composition corporelle ne sont pas attendus avant un an ou deux.

Cela fait presque trois ans qu’Apple a lancé les AirPods 2, et certains analystes s’attendent à ce qu’Apple lance un nouveau modèle. En effet, nous nous attendons également à l’annonce de nouveaux AirPods d’entrée de gamme, les AirPods 3. Ils devraient avoir un design plus proche des AirPods Pro. Apple devrait annoncer des tiges plus courtes, des écouteurs arrondis et un boîtier de charge sans fil qui pourrait avoir une batterie 20 % plus grande.

iOS 15, iPad OS 15 et macOS Monterey

Comme c’est généralement le cas lors de l’événement automnal d’Apple, la société devrait annoncer la sortie de ses nouveaux systèmes d’exploitation. Avec un peu de chance, la date de sortie sera fixée peu après l’événement, de sorte que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour mettre la main sur les systèmes d’exploitation pour iPad, iPhone et Mac.

Malheureusement, Apple a retardé quelques fonctionnalités pour iOS 15, iPad OS 15 et macOS Monterey, de sorte que le lancement ne sera pas aussi excitant qu’il aurait pu l’être.

Ce que nous ne nous attendons pas à voir

Les dernières rumeurs suggèrent que nous ne verrons pas de nouveaux appareils iPad ou iPad mini lors de l’événement du 14 septembre. Nous nous attendons à ce qu’Apple annonce ces appareils lors d’un événement ultérieur où ils pourront bénéficier d’un peu plus d’attention, car l’attention sera principalement portée sur la sortie prochaine de l’iPhone 13.