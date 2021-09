Si vous êtes familier avec les réseaux sociaux, vous avez probablement rencontré la notion « d’algorithme », l’outil favori pour automatiser la curation de ces plateformes en ligne.

S’il est vrai qu’il facilite la vie de ces entreprises, l’utilisation d’un algorithme a ses inconvénients, surtout lorsqu’il s’agit des utilisateurs et des créateurs de la plateforme. L’une des critiques les plus pertinentes à l’égard de cette méthode est qu’elle vous prive de votre contrôle et de votre liberté de choix.

Toutefois, il semble que certaines plateformes de réseaux sociaux commencent à ressentir l’impact négatif de cette approche de contrôle absolu. L’utilisateur de Twitter Alessandro Paluzzi a partagé des captures d’écran d’une nouvelle fonction « Favoris » sur laquelle travaille Instagram.

Alessandro Paluzzi explique que cette nouvelle fonctionnalité « Favoris » sur Instagram vous donne la possibilité de donner la priorité aux profils de votre choix, en faisant apparaître leur contenu plus haut dans votre flux. En d’autres termes, vous n’aurez pas à passer au crible toutes les suggestions de publications qu’Instagram vous propose : vous déciderez de ce qui est le plus important pour vous !

#Instagram is working on “Favorites” 👀 ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR —Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 9, 2021

Il est quelque peu rafraîchissant de voir un colosse des réseaux sociaux comme Instagram se défaire d’une partie de son pouvoir sur vos choix et vous le rendre. Cela étant dit, il y a très probablement une bonne raison basée sur des statistiques pour mériter d’investir dans cette nouvelle fonctionnalité.

Un peu plus de pouvoir aux utilisateurs

Pour l’instant, la façon dont Instagram décide de ce qu’il faut vous montrer dans votre flux est affectée par plusieurs facteurs, notamment l’heure de publication, le nombre de partages, le nombre de commentaires et de j’aime, et certains des soi-disant « signaux » que l’entreprise a mentionnés dans son article de blog du 20 juin 2021.

En 2018, les Stories de Instagram ont d’abord introduit la fonctionnalité « Amis proches », qui consisterait à sélectionner des personnes pour voir les médias qui disparaissent pendant 24 heures. Cela signifie qu’il serait uniquement limité à un groupe de personnes sélectionnées. Maintenant, une autre « sélection » de personnes arrive, et il s’agirait des « Favoris » d’une personne qu’elle veut voir depuis la plateforme.