Xiaomi verrouille les appareils qui sont activés dans des régions interdites

Cette mesure a donné des « résultats significatifs » et les appareils concernés peuvent désormais être débloqués , a déclaré un porte-parole cité par le Global Times. En fait, il n’y a pas de distributeurs ou de succursales officielles de Xiaomi dans les pays mentionnés ci-dessus. Néanmoins, les appareils du fabricant sont très populaires là-bas comme ailleurs et sont parfois très souvent importés et revendus de manière détournée.

Au lieu de cela, « aucun marché spécifique » n’a été ciblé, mais plutôt une tentative d’empêcher la vente de produits Xiaomi sous la forme d’importations grises à travers les frontières nationales . Les appareils ont donc été « temporairement » bloqués pour enquêter et empêcher une « éventuelle contrebande » qui aurait pu compromettre la sécurité des données des utilisateurs et leurs droits en tant que clients.

La semaine dernière, de nombreux utilisateurs, notamment de Cuba, avaient signalé qu’ils ne pouvaient plus utiliser leurs appareils, car seul un message s’affichait indiquant que l’utilisation était interdite dans la région concernée. Le message faisait référence aux conditions d’utilisation de Xiaomi. Elle indique que les produits Xiaomi ne peuvent pas être utilisés dans des pays tels que Cuba, l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Soudan et la Crimée.