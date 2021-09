Le casque de jeu sans fil Logitech G435 est léger et riche en fonctionnalités

Au fil des ans, nous avons vu Logitech ajouter sa technologie sans fil Lightspeed à 2,4 GHz à une variété d’accessoires, notamment des souris et des claviers. Le nombre de casques prenant en charge la technologie Lightspeed est assez faible par rapport à la large gamme de souris et de claviers de jeu qui la prennent en charge, mais aujourd’hui ce nombre augmente d’une unité avec l’introduction du casque de jeu sans fil G435.

Logitech décrit le G435 comme le casque de jeu le plus léger qu’il ait jamais fabriqué, avec un poids de 165 grammes.

Son design reprend là où le G733 Lightspeed s’est arrêté, avec beaucoup de couleurs, un tissu en maille respirant et du plastique tout autour. Il y a quelques différences, à la fois cosmétiques et fonctionnelles. Bien que Logitech affirme également que le G435 « convient à un large éventail de personnes », le casque a été conçu en tenant compte des petites tailles de tête, ce qui le rend peut-être approprié pour les enfants ou les adolescents ; le fait que le G435 dispose d’un limiteur de volume en option renforce également cette notion.

Les écouteurs sont sur des rails qui permettent un réglage facile, que vous souhaitiez les adapter à une tête plus grande ou plus petite.

Quoi qu’il en soit, le G435 utilise des haut-parleurs de 40 mm et est équipé de deux micros à formation de faisceau. Grâce à cette paire de micros, le G435 se débarrasse du bras du micro tout en réduisant le bruit de fond. L’absence de micro en saillie fait potentiellement du G435 un candidat pour une paire d’écouteurs à utiliser au quotidien — du moins pour ceux qui ne préfèrent pas les écouteurs — Logitech affirmant que le casque peut durer jusqu’à 18 heures avec une batterie complètement chargée.

Un casque éco responsable

Il est intéressant de noter que le G435 peut être l’un des casques les plus respectueux de l’environnement que vous rencontrerez, car il est certifié CarbonNeutral, ce qui signifie que Logitech a financé « des compensations de carbone certifiées de haute qualité pour réduire l’impact carbone du produit à zéro ». Avec « un minimum de 22 % de contenu recyclé post-consommation » dans les composants en plastique du casque et un emballage en papier provenant de forêts certifiées FSC, Logitech affirme que le G435 est le casque le plus durable qu’il ait jamais produit.

Le casque est compatible avec les périphériques Bluetooth, mais dispose également d’un récepteur USB-A à 2,4 GHz pour le sans-fil Lightspeed sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Le G435 sera disponible en trois coloris différents : noir et jaune fluo, bleu et framboise, et blanc cassé et lilas. Il sera disponible ce mois-ci au prix de 79 euros.