Apple fait à nouveau breveter une batterie pliable pour son iPhone pliable

Alors que des sociétés comme Samsung sortent leurs smartphones pliables de troisième génération, Apple n’a toujours pas sorti d’iPhone pliable. Mais tôt ou tard, le géant basé à Cupertino sortira un appareil pliable (vraisemblablement en 2023), et il est certain que beaucoup de recherche et de développement sont et seront investis dans ce futur appareil. Et en parlant de smartphones pliables, l’un des aspects les plus cruciaux est la batterie, qui est aujourd’hui divisée en deux ou plusieurs unités distinctes pour permettre le pliage.

Une récente demande de brevet révèle que Apple pourrait travailler sur une véritable batterie pliable afin de maximiser et d’utiliser pleinement tout l’espace à l’intérieur de son futur appareil pliable. Comment le géant à la pomme croquée compte-t-il s’y prendre ?

Selon le dépôt de brevet, la cellule de la batterie pliable comporte une section centrale très mince qui se situerait près de la charnière. Cela permettrait à Apple d’utiliser une seule unité de batterie dans son appareil pliable et de tirer le maximum de capacité de la coque intérieure. Le brevet ne donne pas de détails sur les propriétés chimiques d’une telle batterie, mais se concentre sur l’aspect mécanique et physique des choses.

« Les dispositifs électroniques peuvent comprendre une section charnière s’étendant le long d’une longueur de la première section de dispositif et d’une longueur de la deuxième section de dispositif », poursuit-il. « La deuxième section de dispositif peut être couplée de manière flexible avec la première section du dispositif autour de la section de charnière. La section charnière peut être caractérisée par une troisième épaisseur inférieure à la première épaisseur et à la deuxième épaisseur », indique la demande de brevet.

Mais pourquoi Apple voudrait-elle créer une batterie pliable trop compliquée alors que deux unités de batterie séparées constitueraient une approche beaucoup plus simple et sans tracas, bien que d’une capacité légèrement inférieure ? D’après le brevet, Apple n’envisage pas seulement l’idée d’une batterie pliable pour augmenter la capacité de la batterie, mais aussi pour offrir une « flexibilité mécanique » à l’appareil pliable.

D’autres brevets

Ce n’est pas le premier brevet de batterie pliable à porter le nom d’Apple. Plus tôt en 2020, Apple a exploré la possibilité de séparer une grande cellule de batterie en de nombreuses cellules beaucoup plus petites enroulées en cylindres, ce qui permettrait de la plier mécaniquement sans compromettre les caractéristiques et propriétés chimiques desdites cellules.

Si ces brevets peuvent donner un aperçu des technologies sur lesquelles une entreprise travaille secrètement, ils peuvent également constituer une impasse sans potentielle solution. D’une part, les deux approches du développement de batteries flexibles ajouteront théoriquement une capacité de batterie supplémentaire, mais elles compliqueront aussi excessivement les choses et augmenteront certainement les coûts, tant d’un point de vue financier que de celui de la recherche et du développement.