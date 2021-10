Firefox place des publicités contextuelles dans la barre de recherche

Firefox envoie désormais davantage de données que vous ne le pensez à Mozilla. Pour alimenter Firefox Suggest, Firefox envoie aux serveurs de Mozilla les lettres que vous tapez dans votre barre d’adresse, vos informations de localisation, etc.

Voici exactement ce que Firefox partage et comment le contrôler.

Comment fonctionne Firefox Suggest ?

Ce changement a été effectué dans le cadre de l’introduction de Firefox Suggest dans Firefox 93, publié le 5 octobre 2021. Dans le cadre de Firefox Suggest, Firefox fait apparaître des publicités dans votre barre de recherche, mais ce n’est pas la seule chose qui sera nouvelle pour les utilisateurs de longue date de Firefox.

Selon Mozilla, « Firefox Suggest agit comme un guide fiable du meilleur du Web, en faisant apparaître des informations et des sites pertinents pour aider les gens à atteindre leurs objectifs ».

En réalité, cela signifie que lorsque vous commencez à taper dans votre barre d’adresse, vous ne verrez pas seulement les suggestions de recherche standard de Google ou de votre moteur de recherche actuel par défaut. Vous verrez également des résultats « Firefox Suggest » pointant vers des pages Web. Certains d’entre eux sont des publicités sponsorisées, mais vous pouvez désactiver ces publicités.

Quelles sont les données que Firefox envoie à Mozilla ?

Firefox Suggest est activé par défaut. L’article du blog de Mozilla sur le sujet indique que Firefox Suggest est une « expérience opt-in », ce qui était le cas en septembre 2021 — mais il est désormais activé par défaut dans Firefox 93.

Cependant, à partir de la sortie de Firefox 93 en octobre 2021, Firefox Suggest n’est activé qu’aux États-Unis — pour l’instant.

Il convient de noter que, depuis de nombreuses années, Firefox et d’autres navigateurs Web ont des suggestions de recherche dans leur barre d’adresse. Ainsi, lorsque vous commencez à taper « win » dans votre barre d’adresse, vous pouvez voir des suggestions pour « Windows 11″. Cela se fait en envoyant ce que vous saisissez à votre moteur de recherche par défaut lorsque vous tapez dans la barre de recherche.

Malheureusement, tous les principaux navigateurs utilisent désormais une barre d’adresse et de recherche combinée. Ainsi, si vous tapez l’adresse d’un site Web sensible pour y accéder directement, les lettres que vous tapez seront envoyées à votre moteur de recherche par défaut, qui sera peut-être en mesure de déterminer l’adresse du site Web que vous tapez manuellement.

En plus d’envoyer ce que vous saisissez à Google ou à votre moteur de recherche par défaut, Firefox les envoie également à Mozilla

Firefox Suggest n’est rien d’autre. En plus d’envoyer ce que vous saisissez à Google ou à votre moteur de recherche par défaut, Firefox les envoie également à Mozilla. Le moteur de recherche de votre choix et Mozilla vous renverront tous deux des suggestions. Mozilla fournit également des suggestions contextuelles, pour lesquelles il a besoin de davantage de données, notamment la ville où vous vous trouvez et si vous cliquez sur ses suggestions.

Pour fournir des suggestions contextuelles, Firefox devra envoyer à Mozilla de nouvelles données, notamment ce que vous tapez dans la barre de recherche, les données de localisation au niveau de la ville pour savoir ce qui est proche et pertinent, ainsi que si vous cliquez sur une suggestion et sur quelle suggestion vous cliquez.

Vous pouvez désactiver les résultats suggérés par Firefox, si vous le souhaitez. Cela empêchera Mozilla de collecter les données que vous saisissez dans votre barre de recherche, et désactivera également les résultats et les publicités suggérés.

Comment désactiver la fonction « Firefox Suggest » dans la barre d’adresse ?

Pour ce faire, ouvrez Firefox et cliquez sur le « Menu > Paramètres ». Sélectionnez « Vie privée et sécurité » dans le volet de gauche, puis faites défiler la liste jusqu’à « Barre d’adresse — Firefox Suggest ». Désactivez « Suggestions contextuelles » et « Inclure des suggestions sponsorisées occasionnelles » pour empêcher Firefox d’envoyer des données à Mozilla.

En outre, pour empêcher Firefox d’envoyer vos frappes à votre moteur de recherche par défaut (Google ou autre) lorsque vous tapez dans votre barre d’adresse, cliquez sur « Modifier les préférences pour les suggestions de recherche » ici et décochez également l’option « Fournir des suggestions de recherche ».

Mozilla promet la confidentialité

Il est intéressant de noter que Mozilla promet de ne pas utiliser vos données à mauvais escient :

….nous ne collecterons que les données dont nous avons besoin pour faire fonctionner, mettre à jour et améliorer les fonctionnalités de Firefox Suggest et l’expérience globale de l’utilisateur, en fonction de nos principes de confidentialité des données. Nous continuerons également à être transparents sur nos pratiques en matière de données et de collecte de données au fur et à mesure que nous développerons cette nouvelle fonctionnalité

Tout cela semble formidable, mais si Mozilla était vraiment aussi transparente que possible sur ses pratiques de collecte de données, apprendriez-vous l’existence de Firefox Suggest dans un article comme celui-ci au lieu de voir un message clair dans Firefox lui-même ?