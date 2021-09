Le design Material You de Google arrive sur Gmail, Agenda et Docs sur Android

Le design Material You de Google arrive sur Gmail, Agenda et Docs sur Android

Un peu plus de couleur dans la vie quotidienne des smartphones : tel pourrait être le bref résumé de ce que Google prépare avec l’interface Android 12 et le design Material You.

Google commence à déployer ses nouvelles directives de conception imposées par Material You sur Gmail, Agenda, Docs, et plus encore sur Android. Le nouveau look comprendra des modifications des barres de navigation, des boutons d’action améliorés et le police Google Sans pour une meilleure lisibilité du texte. Cela fait partie de la refonte plus importante d’Android 12.

Avec Android 12, les développeurs ont entrepris une refonte assez radicale de l’interface, qui conserve les structures de base, mais modifie sensiblement la couleur et la forme des éléments. Avec Material You, Google décrit une nouvelle approche qui permet à l’interface utilisateur de régler individuellement la représentation des couleurs de divers éléments. Nous avons maintenant un aperçu de la manière dont ce principe sera transféré aux applications les plus importantes de Google.

Les changements de conception signifient que les appareils Pixel équipés d’Android 12 ou d’une version plus récente pourront faire correspondre les couleurs des applications comme Gmail, Google Meet et Google Drive avec leurs fonds d’écran pour ce que Google appelle un « look plus dynamique et personnalisé ». Les schémas de couleurs existants et les types de fichiers et dossiers codés par couleur resteront toutefois inchangés dans les applications.

Le résultat final est un changement subtil, mais coloré des applications comme Gmail, Agenda et Docs. Google s’est vraiment penché sur les coins arrondis ici, et les changements sont principalement esthétiques, ce qui signifie que l’emplacement des boutons et la navigation de base ne seront pas modifiés.

En cours de déploiement

Comme le décrivent les développeurs, outre les changements de couleur, de nombreux autres petits détails seront personnalisés : « Material You ajuste automatiquement le contraste, la taille et la largeur des lignes en fonction des préférences de l’utilisateur et du contexte de l’application ».

Les changements de design sont déjà disponibles dans Gmail, Google Drive, Google Documents, Sheets et Slides. Elles apparaîtront également dans Google Agenda le 20 septembre et dans Google Meet le 19 septembre. Toutes les modifications de conception sont disponibles pour les comptes Google personnels et les clients de Google Workspace.