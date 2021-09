L’iPhone 13 Pro Max de 1 To fait l’objet d’une forte demande malgré son prix faramineux

Apple a commencé à prendre les précommandes pour la gamme d’iPhone 13 vendredi dernier, et sans surprise, l’expédition de certains modèles particuliers est déjà repoussée en raison de la forte demande.

En théorie, les clients qui se sont précipités pour précommander l’iPhone 13 peu après la mise en ligne de la page de l’Apple Store devraient recevoir leurs nouveaux smartphones vendredi prochain.

Mais étant donné la demande, Apple repousse maintenant les délais d’expédition, et certains appareils devraient arriver dans les mains de leurs nouveaux propriétaires en octobre. L’un de ces modèles n’est autre que l’iPhone 13 Pro Max de 1 To, qui coûte en France la somme astronomique de 1 839 euros.

Alors que certains estiment que le smartphone est tout simplement trop cher, d’autres veulent l’obtenir par tous les moyens, et à en juger par les délais d’expédition dans l’Apple Store, il y a une chance que beaucoup de gens en aient commandé un.

L’iPhone 13 Pro Max avec 1 To est désormais expédié entre le 19 et le 26 octobre, selon Apple.

Premier iPhone avec 1 To de stockage

L’iPhone 13 est le premier modèle de l’histoire à être doté d’une capacité de stockage de 1 To. Apple s’est évidemment vanté de cette réussite lors de l’événement organisé par la société le 14 septembre. « L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max incluent également la 5G avec plus de bandes pour une meilleure couverture, de grandes améliorations de l’autonomie de la batterie pour la meilleure autonomie jamais obtenue sur un iPhone avec l’iPhone 13 Pro Max, une nouvelle capacité de stockage de 1 To, et la façade Ceramic Shield, plus résistante que n’importe quel verre de smartphone », a déclaré la société.

Bien sûr, davantage de stockage signifie également un prix plus élevé, et c’est ainsi que l’iPhone 13 Pro Max haut de gamme a fini par atteindre un nouveau record de prix élevé, bien que, à en juger par la demande d’aujourd’hui, cela ne semble pas nécessairement être un problème pour ceux qui ont besoin de plus de stockage.