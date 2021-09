Avec le Pixel 6, Google se prépare à réaliser les meilleures ventes de Pixel jamais enregistrées

Alternativement, si le chiffre est basé sur le nombre total d’expéditions pour 2019 et inclut l’inévitable modèle Pixel 6a, Google pourrait chercher à vendre plus de 10 millions de smartphones Pixel en 2022, ce qui en ferait l’année la plus réussie pour Pixel.

La capacité de production supplémentaire de 50 % que Google demande cette année fait probablement référence à la demande de smartphones phares, et non à l’ensemble des ventes de la gamme Google Pixel. Dans cette optique, Google pourrait chercher à vendre 3 millions d’unités Pixel 6 en 6 mois .