L’iPhone 14 Pro pourrait enfin renoncer à l’encoche

Cela a été long à venir, mais Apple pourrait finalement supprimer l’encoche qui divise avec l’iPhone 14 Pro et Pro Max, en la remplaçant par une caméra incrustée dans un trou de l’écran — la même solution que presque tous les smartphones Android ont utilisée depuis des années maintenant.

C’est ce qu’affirme Jon Prosser, qui a partagé des rendus non officiels de ce à quoi l’iPhone 14 Pro Max est censé ressembler. C’est un design surprenant, étant donné que Face ID nécessite plus que la petite lentille montrée ici, mais Prosser estime que les autres composants sont cachés sous l’écran.

Et ce n’est pas seulement l’absence d’encoche qui est différente ici, la bosse de la caméra est également en grande partie disparue, avec les objectifs logés presque au même niveau que l’arrière. Ce résultat a apparemment été obtenu simplement en rendant l’iPhone 14 Pro Max plus épais. Prosser ne dit pas exactement quelle épaisseur, mais il suggère qu’il est beaucoup plus épais que l’iPhone 12 Pro Max de 7,4 mm d’épaisseur.

On peut également voir une caméra à triple lentille ainsi qu’un capteur LiDAR, un peu comme l’iPhone 12 Pro Max, une coque arrière en verre semi-brillant (avec le logo Apple incrusté sous le verre), des boutons de volume ronds (comme l’iPhone 4), et un châssis apparemment en titane, à la place de l’acier inoxydable.

Enfin, il y a toujours un port Lightning sur la partie inférieure. Ce que vous ne devriez pas lire dans les couleurs, comme Prosser affirme que de ceux montrés, le seul qu’ils ont spécifiquement entendu pourrait être à venir est un or rose, et même cela pourrait ne pas être final.

Et le modèle standard ?

Il est également intéressant de noter que Prosser pense que seuls les modèles Pro seront dépourvus d’encoche, l’iPhone 14 standard en ayant toujours une. Cependant, il ne fait que spéculer, car il ne dispose d’aucune information sur les modèles standard. On peut également penser qu’ils n’utiliseront probablement pas de titane, car c’est un matériau onéreux.

Il est important de prendre cela avec des pincettes, car si Prosser a souvent raison, il s’est également trompé à plusieurs reprises auparavant. De plus, il est très, très tôt pour les rumeurs concernant l’iPhone 14, et même si ces informations sont exactes, elles peuvent être sujettes à changement.

Apple n’a pas remanié la gamme d’iPhone de manière aussi importante depuis de nombreuses années, et cela aurait dû être fait depuis longtemps. Non seulement le design actuel commence à être ennuyeux, mais on peut également dire qu’il a l’air un peu dépassé avec la grande encoche.

Une triste gamme d’iPhone 13 ?

La rumeur veut qu’Apple réduise l’encoche pour la gamme d’iPhone 13, mais cela semble être un petit pas quand la plupart des appareils concurrents ont un design avec un écran qui occupe la majeure partie de l’écran.

Sa suppression pour la gamme iPhone 14 (même si elle ne concerne que les modèles Pro) permettra enfin aux smartphones d’Apple d’être en phase avec la concurrence.