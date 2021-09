Le dépôt FCC d’Apple propose une nouvelle version du chargeur MagSafe

Apple est prêt à annoncer l’iPhone 13 ce mois-ci. Un nouveau dépôt de la FCC par Apple propose une nouvelle version du chargeur MagSafe. Il ne reste plus que quelques jours avant l’événement spécial d’Apple en septembre, qui fait l’objet de nombreuses rumeurs et au cours duquel les fans s’attendent à entendre parler du nouvel « iPhone 13 ». Avec un récent dépôt de la FCC, l’énorme question est de savoir si un nouveau chargeur MagSafe est à venir et quand il arrivera, s’il est finalisé ?

Le dépôt de la FCC indique une mise à jour de la populaire gamme d’accessoires MagSafe de la société, qui devrait être livrée avec le nouvel iPhone 13. Dave Zatz note, et comme vu par 9to5Mac, le tout nouveau chargeur MagSafe a en fait été ajouté à la base de données de la FCC avec le modèle A2548. L’actuel chargeur MagSafe d’Apple qui a été introduit avec l’iPhone 12 serait identifié comme le modèle A2140.

New Apple MagSafe charger just went thru the FCC. Wonder what’s new. Wouldn’t it be cool if the new Airpods magnetically attached, too… pic.twitter.com/xdz1ORhuhe

— Dave Zatz (@davezatz) September 6, 2021