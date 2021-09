YouTube Premium et YouTube Music dépassent les 50 millions d’abonnés

Google a annoncé que 50 millions d’utilisateurs sont abonnés ou essaient YouTube Music et YouTube Premium, ce qui représente une nette augmentation par rapport aux 30 millions d’abonnés annoncés en décembre 2020. Cela semble marquer une tendance continue des personnes qui cherchent à faire le saut des versions gratuites de YouTube et YouTube Music, même si davantage de services sont en concurrence dans ce secteur.

Le chiffre d’affaires de YouTube au premier trimestre a connu une croissance exponentielle, sans parler des trimestres suivants que la société a déjà dépassés. La croissance de l’entreprise est massive, surtout en cette période où les gens sont tenus à l’écart de leur vie extérieure et où il leur est conseillé de rester chez eux, afin d’endiguer la transmission du virus.

Google ne détaille pas davantage ce chiffre de 50 millions, de sorte que nous ne savons pas vraiment combien de personnes sont abonnées à YouTube Music ou Premium et combien utilisent la version d’essai gratuite d’un mois de ces services. Toutefois, l’article de son blog parle longuement de la musique et présente YouTube comme le service d’abonnement à la musique qui connaît la plus forte croissance.

Variety a également comparé les chiffres de Google avec ceux d’autres services de streaming. Elle rapporte que Spotify compte environ 165 millions d’abonnés, et le Financial Times cite des estimations selon lesquelles Apple Music en compterait 78 millions.

YouTube Music Premium coûte 9,99 euros par mois et permet aux utilisateurs d’écouter et de télécharger de la musique sans publicité. YouTube Premium coûte 11,99 euros par mois et permet aux abonnés de bénéficier de tous les avantages de YouTube Music, tout en ayant la possibilité de télécharger et de regarder des vidéos normales sans publicité. Les abonnés Premium peuvent également faire jouer des vidéos en arrière-plan pendant qu’ils utilisent une autre application ou que leur smartphone est verrouillé. Pour ceux qui passent beaucoup de temps à regarder du contenu non musical sur la plateforme, c’est une bien meilleure expérience pour un prix pas si élevé.

Des services en vogue

Google n’a pas fait de commentaires sur les causes de cette augmentation de 20 millions d’abonnés, mais il convient de garder à l’esprit que le nombre d’abonnés de l’année dernière a été communiqué juste au moment où Google fermait son service Play Music. Il est difficile de dire combien de personnes y étaient abonnées — mais Google Play et YouTube Music auraient eu 15 millions d’abonnés combinés en 2019.

Sans connaître la répartition, il est difficile de dire exactement ce que cela signifie pour Google. Les gens étaient-ils plus nombreux à s’intéresser à la lecture de vidéos en arrière-plan sans publicité, ou cherchaient-ils une alternative ou un complément à Spotify et Apple Music ? Quoi qu’il en soit, il semble qu’ils soient nombreux à apprécier les offres de Google.