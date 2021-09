L’Apple Watch 8 sera équipée d’un thermomètre et d’un tensiomètre

Il était de notoriété publique depuis très longtemps qu’Apple travaillait discrètement sur un tensiomètre à intégrer potentiellement dans l’un de ses prochains modèles d’Apple Watch. Et jusqu’à récemment, nous espérions voir cette fonctionnalité arriver avec la prochaine Apple Watch 7, dont le lancement est assuré plus tard cette année malgré les retards de production.

Cependant, à ma grande déception, nous venons d’apprendre cette semaine, par Mark Gurman, une source Apple habituellement fiable, qu’il n’y a aucune chance que l’Apple Watch de cette année intègre une telle caractéristique, qui est déjà présente sur les Galaxy Watch 3, Watch Active 2, Watch 4 et Watch 4 Classic.

Outre l’abandon du tensiomètre, Apple a apparemment travaillé sur une autre fonctionnalité intéressante dont nous n’avions pas encore entendu parler, à savoir un capteur intégré capable de suivre les fluctuations de votre température.

Selon un article du Wall Street Journal, des personnes « familières avec les plans et les documents internes de l’entreprise » ont rapporté qu’Apple pourrait porter ses ambitieuses mises à niveau des fonctionnalités liées à la santé à un tout autre niveau l’année prochaine avec l’ajout d’un thermomètre de poignet dans la Apple Watch 8.

Bien que la prise de température au poignet semble être un écart discutable par rapport à la norme, certaines études ont montré qu’elle pouvait en fait fournir une lecture plus stable que la température du front, par exemple. Et l’observation de la température basale quotidienne est l’un des moyens les plus naturels et les plus sûrs de suivre son cycle de fertilité.

Apple pourrait lancer ce thermomètre en le présentant comme un must have pour déterminer l’indice de fertilité.

Uniquement pour 2022

Cette caractéristique arriverait en même temps que la surveillance de la pression artérielle avec l’Apple Watch 8 en 2022, ainsi que d’autres fonctionnalités bienvenues qui ont déjà fait l’objet de fuites, comme la détection de l’apnée du sommeil, et l’amélioration du moniteur d’oxygène sanguin existant en ajoutant des capacités de guidage médical à l’application Apple Watch.

Bien sûr, aucune des caractéristiques annoncées jusqu’à présent ne constitue une garantie absolue pour les futures smartwatches d’Apple, car tout est susceptible d’être modifié ou écarté au profit de nouveaux développements.