Le lancement officiel de l’iPhone 13 est prévu pour le 14 septembre

L’année dernière, Apple a lancé les smartphones de la série d’iPhone 12 un peu plus tard que son traditionnel calendrier en raison de la pandémie liée à la COVID-19. Cette année, le géant technologique basé à Cupertino devrait respecter son calendrier pour la série d’iPhone 13.

Bien que la société n’ait pas encore annoncé la date de lancement de la prochaine génération de la série d’iPhone d’Apple, les rumeurs indiquent que les appareils pourraient être lancés au cours de la troisième semaine de septembre. Mais un nouveau rapport affirme maintenant qu’Apple est prête à lancer les smartphones de la série d’iPhone 13 le 14 septembre.

Si cette information est authentique, l’entreprise dirigée par Tim Cook pourrait bientôt annoncer son événement de lancement, probablement dans les prochains jours. Outre l’iPhone de nouvelle génération, l’entreprise lancera également les modèles d’Apple Watch Series 7 lors du même événement. Le rapport ajoute qu’après avoir été annoncé le 14 septembre, le smartphone sera disponible à la vente à partir du 24 septembre. Cette fois, Apple vendra quatre modèles en même temps — iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max.

Selon un rapport récent, Apple est susceptible d’augmenter le prix des prochains modèles de la série iPhone 13 en raison de la hausse du prix des composants. Récemment, TSMC a confirmé qu’elle allait augmenter ses prix jusqu’à 20 %. Cependant, la majorité des rapports indiquent que le prix des modèles de l’iPhone 13 sera probablement le même que celui des modèles de l’iPhone 12.

Foxconn, l’un des plus grands fournisseurs et fabricants sous contrat d’Apple, aurait commencé à recruter rapidement 200 000 membres et vise à pourvoir les postes vacant d’ici la fin septembre 2021. Notamment, la grande installation peut accueillir jusqu’à 350 000 employés de la chaîne de montage et produire jusqu’à 500 000 smartphones par jour.

Une mise à niveau de la gamme d’iPhone 13

La gamme d’iPhone 13 devrait être dotée d’une encoche légèrement plus petite et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz dans les variantes Pro. Il est également réitéré que la société offrira également un modèle de stockage interne de 1 To cette fois-ci.

On affirme également qu’il prend en charge la connectivité 5G mmWave pour les pays autres que les États-Unis. Les smartphones seraient dotés de circuits internes peu encombrants, ce qui devrait permettre à l’entreprise de proposer une batterie plus importante à l’intérieur de l’appareil.

Les nouveaux iPhone seront livrés avec un support pour la technologie de charge rapide de 25 W, une légère amélioration par rapport à la charge actuelle de 22 W. Ils devraient également être équipés d’un scanner LiDAR. La prochaine série de smartphones phares d’Apple sera accompagnée de mises à niveau matérielles notables. Il s’agit d’un chipset A15 Bionic plus rapide et plus économe en énergie, fabriqué selon le processus 5 nm+ de TSMC.