Le Pixel 6 sera équipé d’une puce UWB, et un support natif dans Android 13

Il y a quelques semaines, de nombreuses informations officielles sur le Google Pixel 6 ont été publiées. Et, tous les signes semblent montrer que le futur Pixel 6 est son téléphone le plus excitant depuis des années. De son tout nouveau SoC Tensor à son châssis radicalement remanié, il semble que Google soit enfin prête à revenir dans la compétition avec un véritable flagship. Bien sûr, il faudra bien plus qu’un nouveau module de caméra pour se mesurer aux offres de Apple et Samsung, mais une nouvelle information sur Pixel 6 confirme une fonctionnalité très demandée.

Cependant, jusqu’à présent, le dispositif n’a pas été présenté de manière plus détaillée. Un changement de code dans l’Android Open Source Project (AOSP) confirme que le Pixel 6 sera équipé d’une puce UWB.

L’avantage de la technologie à bande ultralarge est qu’elle permet d’échanger un grand nombre de données à grande vitesse sur une courte distance. Cela positionne l’UWB entre le NFC et le Bluetooth. On a appris il y a plusieurs mois que le Pixel 6 pourrait être équipé d’une telle puce. Comme l’écrit 9to5google, le géant de la recherche a mentionné dans un commentaire sur l’AOSP que le Pixel 6 (Pro) sera équipé du support UWB. Cette technologie fonctionnerait en conjonction avec Android 12.

À l’avenir, Google ne souhaite pas limiter le support UWB uniquement aux smartphones. Pour cette raison, le support natif de la connectivité UWB sera introduit avec la version Android 13 prévue pour l’année prochaine.

À cette fin, l’implémentation du Pixel 6 sera adoptée et portée à un niveau d’abstraction matérielle générique. Cela devrait permettre aux fabricants de smartphones d’intégrer beaucoup plus facilement des puces UWB dans leurs appareils. Google avait déjà évoqué une API native pour l’UWB au début de l’année 2021. Cependant, l’interface a été exclusivement conçue pour les applications système.

Des Pixel 6 et 6 Pro très attendus

Si la technologie à bande ultralarge est une caractéristique relativement peu connue de nos jours, elle pourrait prendre beaucoup plus d’importance au cours des prochaines années. Grâce à l’UWB, il est possible de voir l’emplacement des objets de suivi ou de configurer l’accès à une voiture sans clé.

On trouve actuellement une puce UWB dans des smartphones tels que le Galaxy Note 20 Ultra, le Galaxy Z Fold 3 et le Xiaomi Mi MIX 4. Il n’y a aucune information sur la date à laquelle Google annoncera le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mais cela va sûrement arriver bientôt.