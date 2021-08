Samsung pourrait finalement dévoiler le Galaxy S21 FE le 8 septembre

Au début de la semaine de juillet, le futur Galaxy S21 FE 5G de Samsung a été repéré sur le site de certification chinois de la TENAA avec des spécifications complètes. Récemment, le smartphone a été repéré sur le site de la Bluetooth SIG et de la Google Play Console, ce qui indique qu’il pourrait être prochainement lancé.

Très récemment, Samsung a implicitement confirmé que le Galaxy S21 FE arrive. La variante plus abordable du Galaxy S21 était apparemment censée faire ses débuts lors de l’événement Galaxy Z Fold 3 qui s’est tenu au début du mois, mais nous n’avons pas pu la voir à cause de la pénurie de puces actuellement en cours dans le monde entier, et qui affecte de nombreuses entreprises.

Maintenant que le smartphone pliable de nouvelle génération est sorti, Samsung a commencé à teaser ouvertement le smartphone. Max Weinbach a posté une image, supposée être celle d’un magasin Samsung, qui suggère que la société se prépare pour le lancement.

Alors, quand pourrions-nous voir le smartphone ? Selon Mauri QHD, un informateur sur Twitter, le Galaxy S21 FE sera annoncé le 8 septembre. On ne sait pas encore quand il sera mis en vente. Un précédent rapport avait laissé entendre que la date de sortie serait en septembre-octobre.

S21 FE

Sept 8

this source is right often, but i can never share those leaks (too risky) this is one of those rare ones that i actually can.

he got it from a Sammy representative like usual, but says that personally he would wait to see🧂

im not 1st but since it comes from Sammy..

—Mauri QHD (@MauriQHD) August 27, 2021