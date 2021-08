Pixel 5a : Google fait la promotion de la prise casque dans une vidéo de deux minutes

Lorsque Apple a supprimé la prise casque de 3,5 mm avec l’iPhone 7, elle l’a fait pour faire plus de place à des batteries plus grandes ou à un moteur taptique plus puissant. Les plus cyniques diront que cette décision a été prise par Apple pour favoriser les ventes de ses nouveaux AirPods Bluetooth sans fil.

Samsung n’a pas tardé à se moquer de la décision d’Apple en publiant une publicité télévisée montrant un utilisateur d’iPhone qui devait assembler une série de câbles pour pouvoir utiliser les écouteurs de l’appareil. Bien sûr, Samsung aurait pu montrer le même type portant des AirPods, mais cela aurait été contraire à l’objectif de faire passer Apple pour une mauvaise personne. Cela s’est de toute façon retourné contre elle lorsque Samsung a retiré la prise pour écouteurs de 3,5 mm sur le Galaxy Note 10.

Samsung a fini par retirer le spot télévisé susmentionné qui se moquait de la décision d’Apple de supprimer la prise casque. Elle a également supprimé la série de publicités hilarantes sur un génie de l’Apple Store appelé « Ingenious ».

Google a récemment lancé le Pixel 5a au Japon et aux États-Unis. Aujourd’hui, le géant de la recherche a publié une publicité ironique pour l’appareil. Dans une nouvelle vidéo intitulée « The Circle comes full circle with the Pixel, with the new Pixel 5a with 5G » de deux minutes, la prise casque du Pixel 5a est présentée comme une fonctionnalité révolutionnaire.

Ces dernières années, de nombreux smartphones ont été lancés sans prise casque. Cela signifie que les casques ne peuvent être connectés aux appareils correspondants que par une connectivité Bluetooth ou USB-C. Le Google Pixel 5a, quant à lui, est équipé d’une prise analogique de 3,5 mm. La société le souligne dans sa nouvelle vidéo promotionnelle qui est ironiquement présentée comme une caractéristique exclusive.

Purement hilarante

La publicité souligne que le cercle parfait de 360 degrés a un diamètre d’exactement 3,5 millimètres. La prise est faite de cuivre et de fer et est intégrée au boîtier en aluminium du smartphone. Tous les connecteurs jack sont censés s’enclencher et donner une sensation satisfaisante.

Une voix de fond souligne l’expression « accent fantaisie » elle-même, en plus des matériaux « cuivre » et « fer » utilisés, souligne que la vidéo ne se veut pas entièrement sérieuse. Bien sûr, le clip est simplement ironique et se veut une parodie des vidéos de marketing d’autres fabricants qui présentent des caractéristiques de longue date comme révolutionnaires et uniques.

Actuellement, l’appareil n’est disponible qu’au Japon et aux États-Unis.