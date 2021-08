Le Xiaomi 12 Ultra pourrait être équipé d’un capteur photo de 200 mégapixels au moins

Xiaomi peut être l’une des sociétés les plus innovantes au monde dans le domaine des smartphones, mais cela implique à parts égales des « nouvelles caractéristiques révolutionnaires ». Et, son futur smartphone haut de gamme Xiaomi 12 pourrait avoir un capteur photo de 192 ou 200 mégapixels.

Cette information provient de Digital Chat Station, qui a publié un message sur la plateforme de réseau social chinoise Weibo, et qui a déclaré : « avec une machine d’ingénierie minimale de deux cents millions de pixels ». Ne vous inquiétez pas, vous n’allez pas devenir fou — cela a juste été mal traduit automatiquement du chinois. Cela signifie essentiellement que le capteur photo principal du Xiaomi Mi 12 Ultra sera de 200 mégapixels au moins.

Comment peut-on savoir qu’il s’agit du Mi 12 Ultra ? Eh bien, le message a été publié après un autre message relatif à Xiaomi, et de nombreuses personnes répondant au message ont parlé de Xiaomi comme si le texte initial le confirmait.

En outre, une rumeur initiale suggérait que le smartphone aurait un capteur photo de 192 mégapixels ou 200 mégapixels, et il est possible que la dernière spécification ait été simplement arrondie à partir de la première, et ne se réfère pas à deux possibilités distinctes.

Digital Chat Station poursuit « les deux autres [membres de la gamme Mi 12] sont grands avec un capteur de haute qualité de 50 mégapixels, un capteur périscope 5x avec super-téléphoto de haute qualité et un capteur ultra grand-angle de haute qualité », ce qui suggère que le Mi 12 et le Mi 12 Pro pourraient hériter d’une matrice de caméra analogue au Mi 11 Ultra.

Réellement un intérêt ?

Il y a trois raisons principales pour lesquelles une marque de smartphones utiliserait un capteur principal à très haute résolution sur ses appareils — ces raisons peuvent et ont été utilisées pour justifier la poignée de capteur photo de 108 mégapixels que plusieurs marques utilisent.

Premièrement, il permet de prendre des photos à très haute résolution que vous pouvez ensuite recadrer. Cela vaut également pour le zoom numérique, qui fait la même chose, mais sur l’interface utilisateur de l’appareil photo. Deuxièmement, il permet de regrouper les pixels. C’est lorsque les pixels du capteur se combinent pour absorber plus de lumière et donc prendre des photos colorées et mieux voir dans les zones sombres. Troisièmement, cela permet à une marque de se vanter et de gonfler sa liste de spécifications.

Ces raisons sont toutes valables pour un capteur photo de 108 mégapixels, mais combien d’entre elles seront vraies pour un capteur de 200 mégapixels ?