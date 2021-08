Certains testeurs de Windows 11 ne peuvent pas passer au canal Beta

Ainsi, dans un récent e-mail officiel adressé aux Insiders, Microsoft les a informés de ce changement et leur a suggéré de passer au canal Beta pour obtenir des versions plus stables avant sa potentielle sortie publique en octobre.

Pour ceux qui ne le savent pas, Microsoft va commencer à tester les premières versions de développement de Windows 11 dans le canal Dev, comme elle le fait habituellement. Ainsi, les utilisateurs du programme Windows Insider du canal Dev vont commencer à recevoir des versions moins stables et plus buggées que les versions actuelles.