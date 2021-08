La technologie Touch ID sous l’écran n’arrivera pas cette année sur l’iPhone 13

by

Il y a eu beaucoup d’agitation autour des capteurs intégrés à l’écran ou sous l’écran, dont la plupart sont conçus pour supprimer les bords ou même les découpes d’un écran. Le premier à disparaître a été le capteur d’empreintes digitales, suivi maintenant par la caméra frontale.

Apple a depuis longtemps abandonné le premier, préférant conserver une large encoche pour alimenter son remplacement des capteurs d’empreintes digitales par sa technologie Face ID. Cependant, l’entreprise n’a pas abandonné entièrement sa technologie Touch ID, mais sa prochaine évolution pourrait ne pas apparaître sur l’iPhone 13 plus tard cette année.

Lorsque Apple a retiré son capteur Touch ID de la face avant de ses smartphones, elle n’a pas suivi le choix des constructeurs Android déplaçant le capteur d’empreintes digitales à l’arrière ou sur le côté. Apple n’a pas non plus suivi la tendance à utiliser des capteurs d’empreintes digitales sous l’écran, mais s’en est tenu à sa reconnaissance faciale Face ID contre vents et marées. Apparemment, ce n’est pas sa finalité, mais ce Touch ID incrusté à l’écran est loin d’être une nouveauté.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a testé une version du Touch ID à l’écran depuis un certain temps déjà. Bien qu’elle soit destinée à un futur modèle d’iPhone, elle ne sera apparemment pas commercialisée cette année.

En fait, les sources de la chaîne d’approvisionnement indiquent qu’il n’y a pas encore de calendrier précis pour cette technologie.

Des scénarios encore complexes

Cependant, les scénarios pour la mise en œuvre du Touch ID à l’écran sont assez curieux. Une possibilité est que les modèles de la gamme « Pro » utilisent le Face ID à l’écran tandis que les modèles de base passeront au Touch ID. Une autre option serait que les modèles « non Pro » continuent à utiliser des encoches tandis que la gamme premium passe à une technologie Face ID sous l’écran.

Bien sûr, les deux scénarios exigent que Apple adopte une technologie Face ID sous l’écran en plus du Touch ID. La première solution s’est avérée très difficile à mettre en œuvre, et il est peu probable qu’Apple mette en production une solution dont elle n’est pas satisfaite.

Pour l’iPhone 13, nous savons déjà beaucoup de choses le concernant. Selon les dernières rumeurs, Apple proposera une encoche plus petite, un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 1 To de stockage dans les modèles Pro, une puce A15 plus rapide, ainsi que de nouveaux capteurs de caméra.