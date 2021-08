Fitbit Charge 5 : l’écran et les couleurs dévoilés

Les bracelets connectés sont clairement la marque de fabrique de Fitbit, détenue par Google, et malgré l’accent mis par Google sur les smartwatches, il semble que Fitbit n’en ait pas fini avec ce marché.

Il y a moins de trois semaines, nous avons eu un premier aperçu de ce qui pourrait être le Fitbit Charge 5, et maintenant de nouveaux rendus ont fuité qui nous donnent un bien meilleur aperçu du futur bracelet connecté — y compris son écran couleur.

Les images proviennent de Evan Blass, et laisse transparaître un grand écran lumineux et à un choix d’au moins trois couleurs pour le bracelet du Fitbit Charge 5. Les rendus montrent l’appareil dans trois variantes de couleurs — noir, vert/argent et blanc/or.

Ces images sont de meilleure qualité que celle de la précédente fuite, mais il semble qu’il s’agisse du même appareil dans tous ces rendus. Le design mis à jour n’est pas très différent du Fitbit Charge 4, mais il y a quelques retouches à l’esthétique.

Le Charge 4 a été introduit en avril 2020, et il semble que Fitbit va enfin pousser une mise à niveau du bracelet seulement 18 mois plus tard — octobre a déjà été mentionné comme un mois de lancement possible, et c’est effectivement le mois montré sur l’écran de couleur dans ces fuites.

Une annonce fin octobre ?

En supposant que les images ont directement été tirées des documents marketing de Fitbit, le 23 octobre pourrait être le grand jour de l’annonce — bien que ce soit un samedi, donc peut-être pas. Outre la date et l’heure, l’écran affiche la fréquence cardiaque actuelle de l’utilisateur, avec une jauge sur le côté qui réagit vraisemblablement à votre fréquence cardiaque ou à l’augmentation de vos pas.

Alors que ces images font allusion à certaines couleurs de bracelet et montrent la mise à niveau vers un écran couleur — après le Fitbit Luxe — il n’y a pas beaucoup d’autres choses que nous pouvons discerner à partir des rendus. Il semble que les bracelets seront à nouveau remplaçables, et vous pouvez vous attendre à ce que davantage de détails soient divulgués dans les semaines à venir.