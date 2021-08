Duolingo mis à jour avec un plan familial, un outil d’écriture manuscrite et de nouvelles langues

Lors de son événement Duocon, la semaine dernière, l’application d’apprentissage des langues Duolingo a annoncé une mise à jour majeure de sa plateforme, qui ajoute deux fonctionnalités importantes : un nouveau plan familial pour les utilisateurs souhaitant apprendre des langues en famille, ainsi qu’un nouvel outil qui apprend aux utilisateurs à écrire les symboles et les scripts de certaines langues. L’annonce est accompagnée de détails sur la technologie de l’entreprise et d’autres informations.

Ces mises à jour viennent étoffer une application déjà robuste, qui aide les enfants comme les adultes à apprendre de nouvelles langues et à améliorer leurs compétences.

Le nouveau plan familial permet à un maximum de 6 personnes de profiter des avantages de Duolingo Plus pour environ 120 dollars par an, sans option de plan mensuel. En comparaison, le plan Duolingo Plus, dont le prix est de 7,33 euros par mois, est réservé à un seul utilisateur. Les familles pourront voir les progrès de chacun et utiliser des appareils communs.

Pour le moment cette offre n’est pas encore visible sur la version française et nous ne connaissons pas le prix d’un tel plan si celui-ci arriver sur notre territoire.

Pour ceux qui l’ignorent, Duolingo Plus offre plusieurs avantages intéressants, notamment une expérience sans publicité, un nombre illimité de cœurs et des leçons personnalisées pour vous aider à corriger vos erreurs dans les quiz. Les abonnés ont également la possibilité de tester n’importe quel niveau de langue (idéal pour ceux qui connaissent déjà une langue), ainsi que des quiz détaillés de progression et de maîtrise pour chaque cours de langue.

D’autres nouveautés

Comme je l’ai mentionné, Duolingo a ajouté un nouvel outil « d’écriture manuscrite » qui aide les apprenants à maîtriser les langues qui utilisent des alphabets non latins, notamment le grec, le coréen, le russe, le japonais, l’hindi et l’arabe. L’outil fonctionne de manière analogue aux leçons écrites que l’on trouve dans les applications concurrentes d’apprentissage des langues, en demandant à l’utilisateur de tracer les caractères avec son doigt sur l’écran.

En outre, Duolingo indique qu’elle se prépare à ajouter 5 autres langues à l’application : le créole haïtien, le zoulou, le xhosa, le maori et le tagalog. Des organisations sud-africaines ont été sollicitées pour aider Duolingo à développer les cours de xhosa et de zoulou, améliorant ainsi l’accès aux langues sud-africaines.