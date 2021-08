Le drone de référence 5G de Qualcomm montre aux entreprises comment concevoir l’avenir

Qualcomm est à l’origine de l’hélicoptère Ingenuity de la NASA pour aller sur Mars, et l’entreprise espère maintenant accélérer le développement des drones sur Terre. Sa division robotique RB5 5G vient de dévoiler le nouveau drone Qualcomm Flight RB5 5G, un produit de référence conçu pour inspirer les entreprises et faire connaître les capacités de la technologie Qualcomm.

En effet, le modèle apporte toutes les nouvelles technologies de connectivité et de traitement annoncées par l’entreprise, en se concentrant sur les utilisateurs en entreprise.

Le drone Qualcomm Flight RB5 5G est un produit avancé doté d’un processeur QRB5165 très performant, de caméras stabilisées 8K à 30 fps et 4K à 120 HZ (avec HDR). Dotée du processeur de signal d’image Qualcomm Spectra 480, la machine est capable d’enregistrer des photos avec une résolution allant jusqu’à 200 mégapixels.

L’un des points forts du nouveau drone de Qualcomm est la connectivité 5G, notamment la prise en charge des bandes sub-6 GHz et mmWave, ainsi que la compatibilité Wi-Fi 6. Ces protocoles sans fil pilotent la ligne de visée de 8 kilomètres du drone, le système d’évitement d’obstacles de pointe et le protocole « Follow Me » pour les essaims de drones et d’autres applications.

Les outils de communication sans fil avancés permettent également de soutenir la vision de Qualcomm pour l’avenir : un Internet des objets (IoT) basé sur les drones, qui accomplit constamment des tâches, scrute le paysage et rassemble des données. Les entreprises, les particuliers et les gouvernements pourraient bénéficier d’un tel avenir, bien que les conséquences (au-delà des problèmes de confidentialité) ne soient pas encore claires.

De multiples utilisations

Avec ces caractéristiques, le drone peut être exploré dans différents segments commerciaux, du transport et de la livraison de marchandises à un spectacle lumineux, ainsi que dans le domaine militaire. Un autre attrait est l’outil de capture d’images, qui prend en charge jusqu’à 7 caméras.

Les précommandes pour le drone de référence 5G à 5 000 dollars (ainsi qu’un modèle non 5G à 4 000 dollars) sont ouvertes dès maintenant, mais il faut verser un acompte de 1 000 dollars. Selon Qualcomm, les unités seront expédiées dans le courant de l’automne et la société prévoit de vendre un kit de développement de drone dépouillé au quatrième trimestre 2021.