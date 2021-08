by

Le Google Nest Hub prévient de la pollution et de la fumée à proximité aux États-Unis

Le sud de la France a tendance à être très sec, ce qui entraîne d’importants incendies de forêt. Cet été a été particulièrement mauvais pour les incendies, et il y en a tant dans le monde que le géant de la recherche prend certaines mesures, au moins outre-Atlantique. En effet, des quantités importantes de fumée dans l’air sont mauvaises à respirer et particulièrement nocives pour les personnes souffrant de maladies comme l’asthme.

Google a annoncé une nouvelle façon d’aider les gens à connaître la qualité de l’air à l’extérieur avant de quitter leur domicile. De nouvelles informations sur la qualité de l’air sont proposées sur l’écran Ambiant de la gamme Nest Hub.

Les informations sur la qualité de l’air sont présentées sous la forme d’un badge d’indice de qualité de l’air dans l’horloge et le widget météo pour les utilisateurs américains sur certains marchés — malheureusement aucune information sur une disponibilité en France à l’heure actuelle.

Si la nouvelle fonctionnalité n’est encore disponible que sur certains marchés américains, elle donnera à certains utilisateurs une idée du risque qu’ils peuvent courir en raison de la fumée et de la pollution dans leur région.

En plus des nouvelles données sur l’écran Ambiant, les utilisateurs peuvent également demander « quelle est la qualité de l’air près de chez moi ? ». Cette commande donnera aux utilisateurs des informations sur la qualité à haute voix. Google a également activé des alertes pour prévenir les utilisateurs lorsque la qualité de l’air descend à un niveau malsain ou lorsqu’elle peut être malsaine pour les utilisateurs particulièrement sensibles. Les informations fournies par Google proviennent de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA).

Uniquement aux États-Unis pour le moment

Il utilise l’indice de qualité de l’air américain (AQI) pour rendre compte de la qualité de l’air présentée sous la forme d’une valeur numérique allant de 0 à 500. Il propose également un jeu de couleurs facile à apprendre, qui permet aux utilisateurs de savoir en un coup d’œil quelle est la qualité de l’air en général. Plus la valeur numérique est élevée, plus la pollution de l’air est mauvaise. Les couleurs représentent des catégories générales : bonne, modérée, malsaine pour les groupes sensibles, malsaine, très malsaine et dangereuse.

Les utilisateurs peuvent trouver la station de qualité de l’air de l’EPA la plus proche en utilisant le site web AirNow.gov. Les informations sur la qualité de l’air seront diffusées sur les écrans Nest Hub au cours des prochaines semaines. Les utilisateurs qui ne veulent pas de ces informations peuvent contrôler toutes les notifications associées et ne plus voir le badge HQ sur l’écran dans les paramètres.