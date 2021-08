Bose QuietComfort 45 : la nouvelle génération du casque en fuite

by

Les marques de casques ont tendance à fonctionner par cycles de deux ans, nous commencions donc à nous demander si Bose allait lancer un casque antibruit en 2021. Après avoir fait surface pour la première fois le mois dernier dans un dossier de la FCC (que Bose a rapidement retiré), le prochain casque QuietComfort de Bose à annulation active du bruit a fait l’objet d’une fuite cette semaine sous le nom de code QC45. Il est autrement connu comme le casque Bose QuietComfort 45, et il sera probablement révélé par Bose dans les prochaines semaines.

L’image de ce casque a été divulguée par WinFuture en deux coloris — noir et blanc. Il est possible qu’il y ait d’autres couleurs à l’avenir, mais il est fort probable qu’il soit lancé dans ces deux coloris primaires.

Ce casque reprend un design très simple et classique avec un bandeau rembourré sur le dessus et des écouteurs avec des boutons physiques sur la gauche et la droite.

L’audio sera délivré par une architecture acoustique TriPort et une technologie propriétaire à profusion. Selon les rumeurs, cette paire d’écouteurs serait dotée d’un égaliseur actif dépendant du volume (Active EQ) et d’un matériel capable d’offrir une expérience sonore entièrement confortable et puissante.

Le bruit court que les nouveaux écouteurs seront équipés d’une batterie d’une capacité de 460 mAh. Cette taille de batterie pourrait être une source d’inquiétude, étant donné la taille de la batterie du QC35, qui est de 495 mAh, mais les données divulguées suggèrent que l’autonomie du nouveau casque est plus longue que celle de son prédécesseur. Les informations divulguées indiquent que le casque QuietComfort 45 de Bose peut durer jusqu’à 24 heures d’écoute ANC ininterrompue.

La batterie se charge relativement rapidement, de 0 à 100 % en 2,5 heures environ. Une charge de 15 minutes devrait permettre une autonomie de 2,5 heures.

Un prix de 330 dollars

Il y a un bouton d’alimentation, un bouton ANC et des boutons de réglage du volume, ainsi qu’un assistant vocal. Ce casque se connecte à des sources audio sans fil par une compétitivité Bluetooth 5.1, et a la possibilité de fonctionner avec un cordon audio standard de 3,5 mm — inclus dans la boîte.

Le casque QuietComfort 45 (QC45) de Bose sera disponible aux États-Unis pour un prix attendu d’environ 330 dollars.