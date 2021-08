Apple affirme que SharePlay ne fera pas partie de la version initiale d’iOS 15

by

Apple nous avait tous enthousiasmés pour SharePlay sur iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et macOS Monterey, mais la société vient d’annoncer que la fonctionnalité ne sera pas prête avec les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation.

Apple a déclaré que « SharePlay a été désactivé pour être utilisé dans les versions bêta 6 pour développeurs d’iOS 15, iPadOS 15 et tvOS 15, et sera désactivé dans la prochaine version bêta 6 de macOS Monterey ».

C’était l’une des fonctionnalités d’Apple fortement vantées pour iOS 15, donc la société doit être confrontée à de sérieux problèmes pour qu’elle soit prête à retarder la fonctionnalité. Elle permettait aux gens de regarder des séries TV, des films, de la musique et d’autres formes de divertissement ensemble en parfaite synchronisation.

La société a également déclaré que la fonctionnalité ne serait pas prête pour la version finale des systèmes d’exploitation à l’automne. « SharePlay sera également désactivé pour une utilisation dans leurs versions initiales cet automne. SharePlay sera réactivé dans les futures versions bêta destinées aux développeurs et sera lancé au grand public dans les mises à jour logicielles plus tard à l’automne », a déclaré Apple dans un communiqué.

Pour autant, SharePlay n’est pas mort, car Apple s’est adressé aux développeurs qui créent des applications avec SharePlay : « Nous sommes ravis du haut niveau d’enthousiasme que nous avons constaté dans la communauté des développeurs pour SharePlay, et nous sommes impatients de le proposer aux utilisateurs afin qu’ils puissent vivre vos applications avec leurs amis et leur famille d’une toute nouvelle manière ».

Nous devrons attendre et voir précisément quand SharePlay fera son apparition sur les appareils Apple, mais pour l’instant, nous devrons être patients.

Des fonctionnalités majeures attendues

Il s’agit du premier nouvel aspect majeur d’iOS 15 à être retiré de la version de lancement, mais cela soulèvera sans aucun doute des questions sur les autres fonctionnalités qui pourraient également devoir attendre une mise à jour ultérieure. Apple n’a toujours pas inclus Universal Control, l’une des astuces les plus impressionnantes présentées à la WWDC, dans aucune des versions bêta de cet été. Universal Control permettra aux propriétaires d’iPad et de Mac de travailler de manière transparente sur les deux produits avec le même clavier et la même souris.

Apple a retenu certaines des fonctionnalités promises dans les précédentes versions majeures d’iOS jusqu’à ce qu’elles soient plus abouties et prêtes à être lancées. Pour ne citer qu’un exemple, les appels de groupe sur FaceTime ont été retardés depuis la sortie initiale d’iOS 12 en 2018 jusqu’à une mise à jour plus petite qui a été déployée à la fin du mois d’octobre.