Microsoft permet de transférer les appels de Teams de leur PC à leur smartphone

Microsoft Teams détecte l’appel actif et vous laisse le choix entre ajouter l’appareil mobile à l’appel ou transférer la connexion du PC au smartphone. En appuyant sur la deuxième option, vous mettez fin à l’appel sur votre ordinateur et le reprenez sur votre appareil mobile, le tout presque instantanément, ce qui permet une transition en douceur entre les appareils.

En d’autres termes, si vous avez commencé l’appel sur un PC et que vous devez ensuite quitter le bureau, il vous suffit d’ouvrir Teams sur votre appareil mobile et vous devriez voir une invite s’afficher à l’écran juste après le lancement .

En ce qui concerne la transition entre le bureau et le mobile, car le géant du logiciel de Redmond veut faciliter au maximum la connexion, même en quittant le bureau et en reprenant là où on s’est arrêté sur un smartphone.