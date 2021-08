Le VPN Google One s’étend à l’international, dont la France

Google étend le service VPN que la firme propose dans le cadre de son abonnement Google One à 7 nouveaux pays : Le Mexique, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, comme l’a repéré 9to5Google.

La société a commencé à offrir un accès VPN aux abonnés du stockage sur le cloud Google One de 2 To aux États-Unis à la fin de l’année dernière, comme un ajout gratuit au plan existant de 9,99 euros par mois. Mais, l’annonce d’aujourd’hui voit une expansion marquée du service.

Et malgré son expansion, Google a décidé de ne proposer dans un premier temps le VPN gratuitement qu’aux clients payants ayant opté pour l’abonnement le plus important de Google One. Ce n’est qu’alors que le nouvel extra peut être activé. Google a également expliqué pourquoi il considère que la fonction VPN est importante et constitue un bon ajout pour la sécurité des smartphones.

Elle déclare : « Les VPN ont désormais quitté leur existence de niche et leur utilisation devient de plus en plus courante. En décembre 2019, par exemple, jusqu’à 25 % de tous les internautes ont accédé à un VPN. Malheureusement, tous les fournisseurs de VPN ne se sont pas révélés dignes de confiance : certains services présentent des failles de sécurité, d’autres exigent un accès inutile aux données des utilisateurs ou vendent les données que les utilisateurs veulent protéger par le biais du VPN. D’autres encore enregistrent l’activité en ligne de leurs utilisateurs malgré une promesse du contraire ». Google veut donc offrir une alternative.

Voici comment activer la fonction VPN Google One.

Téléchargez et lancez l’application Google One pour Android Cliquez sur « Avantages » dans le menu Sélectionnez ensuite « VPN »/« Afficher les détails ». Activez le VPN par le bouton « Utiliser ».

Quelques limitations

Il y a quelques limitations qui séparent Google One des solutions VPN plus complètes. Tout d’abord, vous ne pourrez utiliser le service que dans l’un des pays pris en charge — la page d’assistance de la société indique que « vous ne pourrez pas vous connecter au VPN Google One si vous voyagez dans un pays non pris en charge ».

Et, tout comme le prochain service VPN iCloud+ d’Apple, le VPN Google One ne permettra pas l’une des utilisations les plus populaires d’un VPN : accéder au contenu d’un autre pays ou d’une autre région en attribuant une adresse IP de cette zone. Au lieu de cela, le système de Google « vous attribuera une adresse IP basée sur votre pays actuel afin que les sites Web puissent vous montrer le bon contenu pour votre région », bien que Google note qu’il empêchera toujours le suivi de votre ville ou région spécifique.

Cependant, le VPN Google One nouvellement étendu est toujours disponible uniquement sur les appareils Android. L’année dernière, Google a déclaré qu’il étendrait la disponibilité à des plateformes comme iOS, Windows et Mac « dans les mois à venir », mais il n’y a pas encore de nouvelles à ce sujet.