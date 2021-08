Comment regarder la conférence Galaxy Unpacked d’août 2021 de Samsung ?

Samsung se prépare à tenir son événement Unpacked du 11 août où elle prévoit d’annoncer son matériel phare de la seconde moitié de 2021.

La société organise souvent deux événements Unpacked axés sur le mobile, le premier pour annoncer la série Galaxy S plus tôt dans l’année. Ce deuxième événement se tiendra le 11 août, et la société se concentre entièrement sur sa gamme de smartphones pliables pour la première fois depuis le lancement du premier Galaxy Fold original.

Si vous êtes intéressé à regarder l’événement vous-même, consultez le livestream Samsung Galaxy Unpacked August 2021 ci-dessous.

Comment regarder l’événement Samsung Galaxy Unpacked 2021 ?

Samsung diffusera l’événement virtuel sur YouTube ce mercredi 11 août à 16 heures. Pour la retransmettre en direct, vous devrez vous rendre sur la chaîne YouTube de la société pour suivre les annonces au fur et à mesure. Vous pouvez également vous inscrire pour réserver votre nouvel appareil et le regarder directement sur le site Web de Samsung.

Samsung, comme toutes les autres entreprises technologiques, s’est tournée vers les événements virtuels à la suite de la pandémie de COVID-19. La viabilité des événements physiques de masse impliquant des voyages intercontinentaux étant incertaine, nous verrons probablement plus d’événements virtuels comme celui-ci pendant la majeure partie de l’année — au moins en ce qui concerne les lancements de smartphones.

À quoi s’attendre au Samsung Galaxy Unpacked 2021 ?

Ce qui est à venir n’est guère un secret puisque tous les produits ont fait l’objet de nombreuses fuites et nous avons une bonne idée de ce à quoi nous devons nous attendre. Samsung a confirmé que le Galaxy Unpacked se concentrera sur les séries Galaxy Z Fold et Flip cette fois-ci.

Selon des rapports provenant de diverses sources, Samsung devrait annoncer le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 pour ses gammes de smartphones pliables. Les deux smartphones seront dotés d’améliorations par rapport à la génération précédente, notamment des designs plus serrés, des écrans plus grands et des certifications IPX8 pour l’étanchéité, une première fois sur un pliable.

Nous nous attendons également à voir les premiers fruits de la collaboration de Samsung avec Google sur les wearables et les smartwatches, annoncée à la I/O. En effet, l’entreprise sortira la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic, les montres Wear OS les plus puissantes à ce jour, et les premières de Samsung depuis très longtemps.

Enfin, Samsung devrait lancer les Galaxy Buds 2, une paire d’écouteurs sans fil avec des améliorations par rapport aux anciens modèles, notamment le Bluetooth 5.2, une meilleure autonomie, une suppression active du bruit et un prix de départ potentiellement bas d’environ 149 dollars.

Pas de Galaxy Note 21

Ce Samsung Unpacked sera un peu atypique. Normalement, Samsung aurait dû lancer le Galaxy Note 21 ainsi que le Galaxy S21 Fan Edition (FE) si tout se passe comme prévu. La société a déjà annoncé que le Galaxy Note ne ferait pas d’apparition cette année, pour la première fois en 10 ans.

Le Galaxy S21 FE, même s’il n’est pas totalement absent cette année, ne fera pas non plus son apparition en raison de la même pénurie de puces qui serait à l’origine de l’absence du Galaxy Note 21, bien que les ventes médiocres du Galaxy S21 puissent également avoir quelque chose à voir.

Rendez-vous dans quelques heures pour l’officialisation !