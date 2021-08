Le nouveau MacBook Air coloré et doté d’un écran mini-LED sera lancé mi-2022

Le célèbre analyste d’Apple, Ming Chi Kuo, est de retour avec une autre prédiction sur le prochain MacBook Air. Comme le rapporte MacRumors, Kuo affirme que le nouveau MacBook Air sera lancé vers le milieu de l’année 2022, qu’il sera disponible dans une variété de couleurs et qu’il sera doté d’un écran mini-LED. Il pense également que les prochains MacBook Air auront un nouveau facteur de forme qui correspondra au design des prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

En juillet, Kuo a prédit qu’Apple allait bientôt annoncer le nouveau MacBook Air avec un écran mini-LED de 13 pouces, dont la sortie est prévue pour la mi-2022. Bien que la plupart des détails de son dernier rapport restent identiques aux prédictions qu’il a faites précédemment, il a mentionné de nouvelles caractéristiques.

Kuo pense qu’il sera disponible en plusieurs couleurs, qu’il sera doté d’un écran mini-LED, d’un nouveau SoC Apple Silicon et qu’il subira une refonte de son design pour correspondre au facteur de forme des prochains MacBook Pros.

Il a mentionné que l’appareil sera doté de bords supérieurs et inférieurs plus plats, d’une puce Apple Silicon plus rapide et d’un câble d’alimentation magnétique de marque MagSafe. Quant à son châssis, il pense qu’il comprendra des bords plus carrés analogues à ceux que l’on voit dans l’actuel iPad Pro.

Les prédictions de Kuo sur le nouveau MacBook Air correspondent à celles faites précédemment par Mark Gurman et de Jon Prosser.

Un modèle plus haut de gamme

Kuo n’est pas certain que le nouveau modèle remplacera le modèle M1 actuel ou existera en tant qu’option haut de gamme. Le modèle actuel faisait partie des premiers Mac dotés d’une puce Apple Silicon lorsqu’il a été lancé fin 2020, bien que le châssis soit resté le même. Kuo pense que si la version existante est abandonnée, alors le nouveau modèle sera disponible à un prix de départ du MacBook Air M1 actuel. En revanche, si la version actuelle est maintenue, il pense qu’elle subira une baisse de prix et que le prix du nouveau modèle sera augmenté pour exister comme une alternative plus haut de gamme.

Kuo pense également que le fabricant chinois BOE deviendra le nouveau fournisseur d’Apple pour les écrans mini-LED des nouveaux MacBook Air, tandis que LG, Sharp et GIS, filiale de Foxconn, fourniront les écrans mini-LED des prochains modèles de MacBook Pro.