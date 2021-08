Une enquête sur l’iPhone 13 suggère qu’Apple va en vendre comme des petits pains

Le lancement de l’iPhone 13 d’Apple devrait affiner plutôt que révolutionner l’iPhone 12 actuel de la société, mais selon une nouvelle enquête sur les intentions d’achat, cela n’empêchera peut-être pas une récolte exceptionnelle de ventes. L’iPhone 13 devrait être dévoilé en septembre 2021, et de nombreuses fuites indiquent ce qui pourrait changer — et ce qui pourrait rester inchangé.

Avec l’iPhone 12 qui introduit la 5G sur l’ensemble de la gamme de quatre appareils, ainsi qu’une nouvelle conception, la prochaine génération d’iPhone devrait être relativement modérée dans ses mises à niveau. Apple se concentrerait sur une poignée d’améliorations clés, notamment en modifiant l’écran pour qu’il présente une encoche plus petite et un taux de rafraîchissement plus élevé.

Sous le capot, il est probable que l’on trouve un nouveau chipset. Si le modèle de dénomination existant se maintient, il s’agira probablement de l’Apple A15, étant donné que le A14 Bionic se trouve aujourd’hui dans l’iPhone 12. Il est probable que l’on accorde beaucoup d’attention à la taille de l’iPhone 13 qui sera la plus populaire, étant donné qu’Apple aurait été déçue par la faible demande pour le plus petit iPhone 12 mini jusqu’à présent.

Selon une enquête menée par le revendeur de smartphones SellCell, cette tendance à la taille des appareils semble devoir se poursuivre pour la famille d’iPhone 13. Basé sur une enquête en ligne auprès de plus de 3 000 propriétaires d’iPhone — âgés de 18 ans ou plus, et basés aux États-Unis — il a révélé que plus de 43 % des utilisateurs d’iPhone ont l’intention de passer à l’iPhone 13 plus tard cette année. Cependant, parmi ce groupe, seuls 7 % ont déclaré être intéressés par un iPhone 13 mini.

C’est plutôt l’iPhone 13 — successeur de l’iPhone 12 — qui semble susciter le plus d’intérêt, avec plus de 38 %. Le fleuron de la gamme, l’iPhone 13 Pro Max, suit avec près de 31 %. Enfin, l’iPhone 13 Pro a été choisi par 24 % des personnes interrogées.

L’écran comme argument de vente numéro 1

Quant aux raisons pour lesquelles une mise à niveau est si attrayante, la technologie de l’écran est la plus populaire. La caractéristique la plus populaire parmi les rumeurs de spécifications est un taux de rafraîchissement plus élevé pour l’écran, avec un panneau de 120 Hz. Comme sur l’iPad Pro, Apple est susceptible d’apposer la marque ProMotion, et 22 % des personnes interrogées ont cité cet élément comme étant leur principale raison d’envisager un achat.

Plus de 18 % des personnes interrogées ont déclaré être motivées par la présence du Touch ID à l’écran, bien qu’il soit peu probable que cet élément fasse partie de l’iPhone 13. En revanche, Apple prévoit d’intégrer cette technologie de reconnaissance digitale dans l’iPhone 14 en 2022.

16 % des personnes interrogées ont déclaré qu’un écran Always on Display était leur premier intérêt, tandis que près de 11 % ont déclaré qu’un écran sans encoche, ou du moins avec une encoche plus petite, était leur principale priorité. Apple serait en train de réduire la taille de cette encoche pour l’iPhone 13, en utilisant une caméra TrueDepth plus compacte.

Plus de stockage !

Parmi les autres facteurs cités, citons un espace de stockage plus important (on parle d’une option d’iPhone 13 de 1 To) et une batterie plus grande, tandis que seulement 6,6 % des personnes interrogées ont choisi les améliorations de la technologie de la caméra comme principal intérêt. Malgré les rumeurs selon lesquelles Apple s’oriente progressivement vers une conception sans port, en remplaçant le câble Lightning par un système de recharge sans fil, il semble que cette évolution soit relativement impopulaire. Moins de 1 % des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ont déclaré qu’un tel changement les inciterait à acheter.

Comme toujours, il est impossible de dire exactement ce qu’Apple va inclure — ou non — dans le nouvel iPhone avant qu’elle ne l’annonce sur scène. Reste à savoir si cela va satisfaire le grand public, et si Apple arrivera à suivre la cadence malgré les multiples pénuries qui impactent le monde entier.