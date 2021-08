Il n’y a pas si longtemps, l’année dernière en fait, Apple a pris une audacieuse décision de ne pas livrer un chargeur ni une paire d’écouteurs dans la boîte de l’iPhone 12. Après avoir ridiculisé cette décision, Samsung a suivi le mouvement et n’a pas livré de chargeur avec le Galaxy S21 plus tôt cette année. L’entreprise a réussi à contourner certaines critiques en proposant le chargeur en tant qu’avantage de précommande. Il semble qu’elle va poursuivre cette tendance avec son futur Galaxy Z Fold 3, et vous devrez vous inscrire tôt si vous voulez un chargeur gratuit, parmi d’autres accessoires.

L’expédition sans chargeur a été justifiée comme étant à la fois respectueuse de l’environnement et économique, bien que les résultats exacts de ceux-ci n’aient pas encore été quantitativement mesurés.

Quoi qu’il en soit, de nombreux smartphones haut de gamme sont aujourd’hui vendus sans le bloc de charge, ce qui implique parfois une dépense supplémentaire pour les acheteurs. Le Galaxy Z Fold 3, qui pourrait commencer avec un prix de 1 899 euros, ne fait pas exception, du moins à en juger par le pack promotionnel que vous pouvez obtenir si vous précommandez le smartphone pliable.

Selon @_snoopytech_, le Galaxy Z Fold 3 disposera d’un pack promotionnel de précommande « Note Pack », une référence claire au Galaxy Note qu’il remplacera cette année. Le pack comprend un étui avec un support pour le S Pen et, bien sûr, le S Pen lui-même.

L’ensemble du pack est estimé à 89 euros.

This is the “Note Pack” you get when pre-ordering the Z Fold3. Case + Pen and the 25W Charger. It’s worth €89 (says Samsung). #SamsungEvent pic.twitter.com/3mijlkzq4Q

—Snoopy (@_snoopytech_) August 9, 2021