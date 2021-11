HTC pourrait-elle revenir dans le domaine des tablettes à bas prix ?

HTC est devenu un acteur mineur dans le secteur des smartphones Android depuis qu’elle a vendu la plupart de ses activités de téléphonie à Google en 2017. Et, je ne peux même pas me rappeler la dernière fois que la société a sorti une tablette. Mais, il semble qu’une nouvelle tablette de marque HTC pourrait faire son apparition sur le marché, bien qu’il ne soit pas clair si elle est réellement fabriquée par HTC ou si la société ne fait que licencier son nom.

La HTC A100 est une tablette Android de 10,1 pouces qui est apparue récemment dans la Google Play Console et dans une série de listes de produits sur un site Web qui met en relation les fournisseurs d’appareils chinois et les acheteurs internationaux.

Selon ces pages Web, la nouvelle tablette dispose d’un écran de 10,1 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, de 8 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage.

Elle est propulsée par un processeur Spreadtrum Unisoc T618, qui est une puce quadricœur gravée en 12 nm comprenant 2 cœurs de CPU ARM Cortex-A75 à 2 GHz, 2 cœurs d’unité centrale ARM Cortex-A55 à 1,8 GHz et une carte graphique ARM Mali-G52 à double cœur. Si vous n’êtes pas familier avec la marque Spreadtrum, vous n’êtes pas seul — il faut remonter à novembre 2010 pour voir la dernière publication digne d’intérêt faite par la société elle-même. C’est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle parce que l’entreprise n’est pas un grand fabricant comme Qualcomm, mais une bonne nouvelle parce que l’entreprise fabrique des puces pour téléphones mobiles depuis plus de 10 ans.

La tablette a un châssis en aluminium et elle mesure environ 241,3 x 160 x 7,62 mm, et pèse environ 544 g.

Pas de lancement en France ?

Elle dispose de caméras de 13 et 2 mégapixels à l’arrière, et d’une caméra frontale à focalisation fixe de 5 mégapixels. Les autres caractéristiques comprennent une batterie d’une capacité de 7 000 mAh, un lecteur de carte micro-SD, une prise casque de 3,5 mm et un port USB-C. Le HTC A100 prend en charge le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.0, et au moins certains modèles prendront également en charge les réseaux mobiles 4G LTE.

Il n’y a aucun mot sur le prix de la tablette, mais le choix d’un processeur Unisoc et le fait qu’il manque certaines fonctionnalités comme un capteur d’empreintes digitales ou le support NFC suggère qu’il s’agira probablement d’un appareil abordable ou de milieu de gamme.

Selon les listes du site Web Made-in-China, une société appelée Shenzhen Blands World Technology est à la recherche de partenaires pour vendre la tablette et d’autres produits de la marque HTC en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, aux EAU, au Koweït, dans les pays de la CEI, en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande. Il n’y a aucune mention de l’Amérique du Nord ou de l’Europe occidentale.