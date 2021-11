Microsoft Edge lance des groupes d’onglets et des onglets verticaux optimisés

Microsoft a publié une nouvelle version bêta pour le navigateur Web Edge. Les bêta-testeurs ont désormais la possibilité de classer leurs onglets dans leurs propres groupes. La fonction a été testée précédemment dans le canal Dev et apporte de nouveaux changements prometteurs.

La nouvelle version Edge 93 est désormais également disponible dans le canal bêta. Le nouveau numéro de build pour la version bêta est 93.0.961.11, et apporte toutes les innovations qui ont déjà été testées dans le canal Dev et d’autres changements. Edge 93 commence maintenant avec des groupes d’onglets. Grâce à cette fonction, les onglets définis par l’utilisateur peuvent être regroupés manuellement. Il est ainsi plus facile de les gérer et d’y accéder ultérieurement. En outre, il existe une fonction d’automatisation qui n’a pas encore été activée par défaut. Ici, le navigateur apprend automatiquement à créer des groupes en fonction du nombre d’onglets ouverts pour le même domaine.

Une nouvelle option permet également de masquer la barre de titre lorsque des onglets verticaux sont utilisés. Il s’agissait d’une suggestion de la communauté que Microsoft a mise en œuvre.

Lorsque les onglets sont verticaux, cette nouvelle fonctionnalité intègre tous les boutons importants de réduction, d’agrandissement et de fermeture de la barre de titre dans l’en-tête du navigateur, offrant ainsi un peu plus d’espace pour la page Web affichée. Microsoft lance également une nouvelle option de mode image dans l’image (PiP) pour les vidéos que les utilisateurs de macOS peuvent activer rapidement avec Edge 93. Cette fonction n’est pas encore disponible pour Windows, mais elle devrait également être prochainement disponible.

Le plein de nouveautés

Edge 93 ajoute un certain nombre de fonctionnalités de gestion et de mode IE. La société simplifie l’utilisation de Edge dans les entreprises en ajoutant des préférences améliorées. La société a également annoncé que Edge 93 abandonnera la prise en charge de 3DES dans TLS, en raison des modifications apportées à Chromium.

Microsoft a fourni plus d’informations sur le lancement de la nouvelle version bêta dans un article sur les nouveautés. Dans le même temps, Microsoft a déjà publié Edge 94 dans le canal de développement. La version 93 de Edge devrait apparaître en tant que version finale pour tous les utilisateurs au cours de la première semaine de septembre.