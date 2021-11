La connexion Google sur les sites Web tiers sera bientôt plus facile

Grâce à une nouvelle version de Google, il sera bientôt beaucoup plus facile de se souvenir de tous les identifiants et mots de passe de vos différents sites Web. Le géant du Web a révélé qu’elle combinait un certain nombre de ses outils de connexion en ligne et d’API existants en un seul SDK (kit de développement logiciel) que les développeurs pourront ajouter à leurs sites Web.

En effet, le module d’authentification One Tap fait partie de l’API Google Identity Services.

Les nouveaux services d’identité de Google comprennent le service « S’identifier avec Google », utilisé pour accéder à des sites Web tiers à l’aide de votre compte Google, ainsi qu’un nouveau service d’authentification à une touche, appelé One Tap. One Tap vise à simplifier la connexion aux sites Web de bureau et mobiles à l’aide de votre compte Google, qui s’effectue d’un simple toucher ou clic.

Contrairement à de nombreux boutons de connexion traditionnels, One Tap peut inviter l’utilisateur à se connecter sur n’importe quelle page, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin d’être redirigés vers une page de renvoi, ce qui peut perturber le processus de navigation.

Le nouveau bouton One Tap s’affiche en haut à droite d’un site Web et en bas sur un appareil mobile, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter rapidement et facilement sans avoir à se souvenir de leur nom d’utilisateur et de leur mot de passe.

« Se connecter avec Google »

Google lance également un nouveau bouton « Se connecter avec Google », qui affichera désormais des détails personnalisés pour les utilisateurs qui reviennent, en indiquant le compte utilisateur sélectionné.

L’entreprise affirme que le lancement de Google Identity Services offre une offre plus sécurisée, la plateforme étant conçue pour se protéger contre un large éventail de cyberattaques, et incluant son système « robuste » de lutte contre les abus et les fraudes.

« Chaque jour, nous nous attachons à donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données en construisant des produits qui sont sécurisés par défaut et privés par conception », a noté Filip Verley, chef de produit, Google Identity, dans un article de blog annonçant le lancement. « Mais la faille de sécurité en ligne la plus courante se produit au-delà de nos propres produits, lorsque les utilisateurs se connectent à des comptes en ligne en utilisant de mauvais mots de passe. Chaque jour, des millions de mots de passe sont exposés lors de violations de données, mettant en danger les informations personnelles des utilisateurs. Chez Google, la sécurité des utilisateurs en ligne est notre priorité absolue, c’est pourquoi nous investissons en permanence dans de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour assurer la sécurité de leurs informations personnelles ».

Google s’assure que les développeurs n’ont aucun problème à incorporer cette fonctionnalité. Pour cela, ils ont créé la documentation technique et le tag google-signin sur Stack Overflow pour tout type d’aide en cas de besoin.