Le Galaxy S21 se vend nettement moins bien que le Galaxy S10

De nouveaux smartphones pliables verront le jour en août, et Samsung affirme qu’elle apportera également un design spécial du S Pen à ce nouveau facteur de forme. Cependant, un nouveau Galaxy Note ne sera pas lancé cette année, car Samsung veut éviter une refonte de cet appareil et s’en tenir aux smartphones pliables pour l’événement Unpacked de l’été.

Plus précisément, les ventes du Galaxy S21 au cours des deux trimestres combinés (au cours des six premiers mois de l’année) sont si mauvaises qu’ elles ont chuté de 20 % par rapport au Galaxy S20 . Gardez à l’esprit que 2020 était l’année de la pandémie où le Galaxy S20 s’est battu avec des fermetures de magasins et des restrictions sur à peu près tous les grands marchés.