Des détails sur le PS5 VR ont été divulgués, et semblent alléchants

L’eye-tracking sera utilisé pour implémenter le rendu foveated, et une nouvelle résolution de mise à l’échelle flexible sera censée améliorer les performances. Les nouvelles manettes seraient également dotées de capteurs tactiles capacitifs pour le pouce, l’index et le majeur, probablement pour le suivi des doigts.

Selon les détails rapportés par PSVR Without Parole sur YouTube, le casque sera doté d’un nouvel écran OLED HDR avec une résolution combinée de 4 000×2 040 pixels et un champ de vision de 110 degrés .

On peut dire que Oculus, de Facebook, est désormais le principal acteur du marché de la réalité virtuelle, mais il n’est pas le seul. HTC travaille toujours activement sur le Vive, et le système Windows Mixed Reality de Microsoft est également présent dans ce domaine.