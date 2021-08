Apple met à jour les Mac Pro avec des options de GPU AMD Radeon Pro W6000

Apple met à jour le Mac Pro avec de nouveaux modules de cartes graphiques cette semaine, avec des options basées sur la série AMD Radeon Pro W6000. La société affirme que les nouveaux modules Radeon Pro W6800X MPX, Radeon Pro W6800X Duo MPX et Radeon Pro W6900X MPX devraient améliorer les performances pour les tâches graphiques lourdes pour lesquelles Apple a conçu le Pro.

Le fait de continuer à soutenir le Pro en apportant de nouvelles options de GPU au système personnalisé Mac Pro Expansion Module (MPX) d’Apple est un bon signe que la société reste attachée à son nouveau design modulaire.

AMD a d’abord annoncé les nouvelles cartes graphiques en juin de cette année, en promettant que la W6800 apporterait « des performances jusqu’à 79 % plus rapides que la génération précédente ». Aujourd’hui, un peu plus de deux mois plus tard, Apple affirme que dans certains cas, les GPU sous leur forme MPX peuvent obtenir « des performances jusqu’à 84 % plus rapides lors de l’exécution d’Octane X » et « jusqu’à 23 % plus rapides lors de l’utilisation de DaVinci Resolve ».

Les prix des modules GPU varient selon les listes de la boutique Apple présentées ci-dessous, et chacun ajoute quatre ports Thunderbolt 3 et un port HDMI 2.0 supplémentaires, quelle que soit la version :

Radeon Pro W6800X : 2 760 euros supplémentaires « avec 32 Go de mémoire GDDR6 offrant jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire… [et] jusqu’à 16,0 téraflops de calcul en simple précision ou 32,0 téraflops en demi-précision »

Deux Radeon Pro W6800X : 5 980 euros supplémentaires pour deux GPU liés, « chacun avec 32 Go de mémoire GDDR6 offrant jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire… [et] jusqu’à 30,2 téraflops de calcul en simple précision ou 32,0 téraflops en demi-précision [et] jusqu’à 30,2 téraflops de calcul en simple précision ou 60,4 téraflops en demi-précision » lorsque deux modules sont installés ensemble

Radeon Pro W6900X : 6 440 euros supplémentaires « avec 32 Go de mémoire GDDR6 offrant jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire… [et] jusqu’à 22,2 téraflops de calcul en simple précision ou 44,4 téraflops en demi-précision »

Des modèles très puissants

Apple indique que les nouveaux modules GPU remplaceront les précédents modules MPX AMD Radeon Pro Vega II dans les options de configuration à la commande sur le site Web d’Apple, et sous forme de kits autonomes.

Dans le cadre du lancement de ce nouveau module, Apple supprime progressivement les modules AMD Radeon Pro Vega II Duo MPX et AMD Radeon Pro Vega II MPX, mais les proposera toujours sous forme de kits autonomes aux clients existants.