Accueil » Huawei accélère dans le PC professionnel : HarmonyOS s’apprête à débarquer dans les entreprises dès septembre

Huawei accélère dans le PC professionnel : HarmonyOS s’apprête à débarquer dans les entreprises dès septembre

Huawei accélère dans le PC professionnel : HarmonyOS s’apprête à débarquer dans les entreprises dès septembre

Après avoir conquis les smartphones, les tablettes et les objets connectés, Huawei s’attaque désormais à un terrain bien plus stratégique : l’informatique d’entreprise.

Lors de la conférence développeurs HDC 2026, le groupe chinois a confirmé le lancement officiel de ses premiers ordinateurs professionnels sous HarmonyOS dès le mois de septembre. Une étape importante pour l’éditeur, qui poursuit sa stratégie d’indépendance technologique en construisant un écosystème complet capable de rivaliser avec les plateformes dominantes du marché.

Au-delà d’un simple changement de système d’exploitation, Huawei cherche à imposer sa propre vision du poste de travail moderne, centrée sur la sécurité, l’intégration logicielle et la maîtrise de l’ensemble de la chaîne technologique.

Des PC conçus dès l’origine pour les entreprises

L’annonce a été faite par Zhu Dongdong, président de la division Tablettes et PC de Huawei, lors du forum « HarmonyOS Office » organisé pendant l’événement. Selon le dirigeant, les premiers programmes pilotes destinés aux entreprises devraient démarrer entre juillet et août, avant une commercialisation officielle prévue en septembre.

Huawei a déjà dévoilé deux modèles destinés à cette nouvelle offensive : HM740 et HM940. Contrairement aux ordinateurs grand public équipés de HarmonyOS, ces machines ont été spécifiquement adaptées aux besoins des entreprises.

L’objectif est clair : répondre aux exigences croissantes en matière de cybersécurité, de conformité réglementaire et de protection des données sensibles.

Sécurité renforcée et architecture propriétaire

L’un des principaux arguments avancés par Huawei concerne la sécurité. Les nouveaux PC professionnels intègrent notamment une puce de sécurité dédiée, des mécanismes de protection renforcés, des outils de conformité destinés aux environnements professionnels et une séparation numérique des espaces personnels et professionnels.

Cette fonction de « dual space » permet aux utilisateurs d’isoler leurs données privées de leurs données d’entreprise au sein d’un même appareil, réduisant ainsi les risques liés aux usages hybrides de plus en plus répandus dans les organisations.

Dans un contexte où la souveraineté numérique devient un sujet majeur pour de nombreuses administrations et grandes entreprises, Huawei mise clairement sur cet argument pour séduire les décideurs.

Le HM740 donne un aperçu de la nouvelle génération

Parmi les premiers modèles dévoilés, le HM740 illustre l’ambition de Huawei. L’appareil affiche une épaisseur de seulement 14,5 mm, un poids contenu de 1,32 kg, un écran OLED de 14,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et jusqu’à 21 heures d’autonomie annoncée. Sur le papier, ces caractéristiques le positionnent davantage comme un ultraportable premium que comme un simple terminal professionnel.

Huawei cherche ainsi à concilier mobilité, autonomie et intégration logicielle dans un format capable de répondre aux besoins des collaborateurs modernes.

HarmonyOS devient un véritable système informatique

Pendant plusieurs années, HarmonyOS a surtout été perçu comme une réponse aux restrictions imposées à Huawei dans le secteur mobile. En 2026, la situation est différente. Le système d’exploitation est désormais présent sur les smartphones, les tablettes, les montres connectées, les téléviseurs, les objets connectés et désormais les ordinateurs.

Avec HarmonyOS 7 récemment présenté, Huawei pousse encore plus loin l’intégration de l’intelligence artificielle, des services cloud et de l’interconnexion entre appareils.

L’arrivée des PC professionnels constitue donc une évolution logique de cette stratégie. L’objectif n’est plus seulement de proposer un système alternatif, mais de construire une plateforme informatique complète capable de fonctionner indépendamment des écosystèmes occidentaux.

Un marché stratégique pour Huawei

Cette offensive intervient alors que le marché du PC connaît une profonde transformation. L’intelligence artificielle, la cybersécurité et la souveraineté numérique deviennent des critères d’achat aussi importants que les performances matérielles.

Pour Huawei, le segment professionnel représente une opportunité majeure.

Les entreprises recherchent de plus en plus des environnements sécurisés, des systèmes personnalisables, une meilleure maîtrise des données et une intégration fluide entre les différents terminaux. En proposant une expérience unifiée entre smartphones, tablettes et ordinateurs, Huawei tente de reproduire dans le monde professionnel la logique d’écosystème qui a fait le succès d’acteurs comme Apple.

Huawei ne veut plus seulement vendre des PC, mais contrôler toute l’expérience informatique

L’annonce des premiers PC professionnels HarmonyOS dépasse largement le simple lancement de nouveaux ordinateurs. Elle marque une nouvelle étape dans la transformation de Huawei en fournisseur de plateforme informatique complète. L’entreprise ne cherche plus uniquement à concurrencer les fabricants de matériel. Elle ambitionne désormais de rivaliser avec les grands écosystèmes logiciels qui structurent l’industrie depuis plusieurs décennies.

Si l’adoption internationale reste encore incertaine, le marché chinois pourrait servir de laboratoire à grande échelle pour démontrer la viabilité d’une alternative entièrement intégrée, depuis le système d’exploitation jusqu’au matériel.

Une chose apparaît déjà clairement : HarmonyOS n’est plus seulement un système mobile. Huawei veut en faire la colonne vertébrale de son futur empire informatique.